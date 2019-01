Paderborn (WB). Anton van Doornmalen muss man erlebt haben. »Zum Heulen schön«, befand ein Konzertbesucher in der Kulturwerkstatt Paderborn. Und damit ist das beschrieben, was seine Lieder ausmachen.

Der Niederländer singt über das Leben – über Freude, Liebe und traurige Momente. Jetzt machte der 69-jährige Singer-Songwriter erstmals in Paderborn Station. 260 Zuhörer kamen – und wurden nicht enttäuscht.

Bei einem Konzertabend mit Anton van Doornmalen fühlt sich der Besucher wie im eigenen Wohnzimmer. Der Sänger wird begleitet von einer professionellen Band. Gleich zu Beginn spielt der Niederländer seine aktuelle Single »Wenig Zeit«. Immer wieder lockert der Sänger den Abend mit Anekdoten auf. So erzählte er etwa von dem Sänger Otto Reutter, der in den 20er Jahren ebenfalls ein Lied gesungen hat, in dem es um die Zeit geht: »Mit der Uhr in der Hand.« Van Doornmalen zitiert einige Strophen und stellt verblüffende Parallelen fest: »Wir reisen nicht mehr, wir rasen nur noch.«

Schräger Hut aus Amsterdam

Im Mittelpunkt stehen die Lieder seines neuen Albums »Einfach ich«, das am 25. Januar deutschlandweit erscheint. Neben seinen Klassikern »Traumhafte Wolken« und »Die Sonne scheint immer« spielt der Sänger auch Lieder von Herman van Veen und Reinhard May. Für diese Lieder, die nicht aus der eigenen Feder stammen, setzt sich van Doornmalen einen schrägen Hut aus Amsterdam auf. Der Sänger verbeugt sich schließlich auch noch mit »She« vor dem Chansonnier Charles Aznavour, der im vergangenen Jahr starb.

Für Gänsehaut sorgt das tieftraurige Lied »Sag mir«, das von dem einen Moment erzählt, der alles verändert. Danach wird es wieder fröhlich: Der Song »To-ma-ten-Salat« besteht nur aus einem Wort, immer wieder an einer anderen Stelle betont.

Der Erlös des Benefizkonzertes geht komplett an Sibusiso – eine Stiftung, die behinderte Kinder in Tansania unterstützt. Initiiert wurde das Konzert von Klemens und Gisela Schäfers aus Paderborn zusammen mit den Kulturwerkstatt-Mitgliedern Ulrich und Reinhild Wode.