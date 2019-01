Von Maike Stahl

Sie ist Mitglied des dreiköpfigen Vorstands der Bundesagentur für Arbeit, verheiratet und Mutter einer neunjährigen Tochter. Warum sie zuversichtlich ist, dass sie in der Führungsebene künftig mehr weibliche Gesellschaft erhält, legte sie in ihrem Festvortrag beim Neujahrsempfang des Kreises in der Wewelsburg dar.

Denn auch, wenn die Zahl der berufstätigen Frauen in den vergangenen Jahren um 2,8 Millionen zugenommen habe, seien diese Frauen nahezu komplett in Teilzeitanstellungen beschäftigt. »Das ist ein Riesenpotenzial topausgebildeter Frauen, das uns verloren geht, weil sie spätestens in der Elternzeit den Anschluss verlieren«, sagte Holsboer. Deshalb sei es wichtig, dass Frauen sehen, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf funktionieren kann. »Dazu gehört aber, dass sich die Kinderbetreuung für die Frauen auch rechnet«, forderte Holsboer, die selbst eine Haushälterin beschäftigt. »Wenn am Ende vom Lohn kaum was übrig bleibt, ist das nicht attraktiv.« Deshalb gelte es Missstände in diesem Bereich zu beseitigen. »Wenn ein Arbeitgeber die Kitagebühren übernimmt, kann er diese seiner Mitarbeiterin sozialversicherungsfrei erstatten. Ab der Schule geht das nicht mehr. Warum? Mit der Grundschule ist das Betreuungsproblem doch nicht gelöst.«

In dieser Art gebe es ganz viele kleine Hürden im System, die beseitigt werden müssten. Aber in dieser Hinsicht sei sie zuversichtlich, dass der wirtschaftliche Wert der Frauen als Fach- und Führungskräften mittlerweile erkannt worden sei. »Eine gesteuerte Zuwanderung ist völlig richtig, kann aber nur ein Baustein sein, um Fachkräfte zu gewinnen«, ist Holsboer überzeugt.

Außerdem vertraut sie auf die Generation der Väter, die sich selbst zwar nicht vorstellen könnten unter einer Frau zu arbeiten, aber zum »Werwolf« würden, wenn ihrer gut ausgebildeten Tochter Steine in den Weg gelegt werden sollen. »Auch die werden etwas bewegen«, ist die Fachfrau optimistisch, dass sich Gleichberechtigung im Berufsleben letztendlich durchsetzen wird. Zahlen für die Kreisverwaltung hatte Gastgeber Landrat Manfred Müller parat: »Der Frauenanteil in der Kreisverwaltung Paderborn ist auf 56 Prozent gestiegen. Ihr Anteil in Führungspositionen wuchs in den vergangenen fünf Jahren um 8,5 Prozent auf knapp 30 Prozent«, führte er aus. Besonders freue ihn, dass die Wirtschaftsförderung nur von Frauen geführt werde.