Das Rathaus in Paderborn. Foto: Besim Mazhiqi

Paderborn (WV). Die Paderborner CDU-Ratsfrau Sonja Ergin wird in den kommenden Tagen gegenüber Bürgermeister Michael Dreier ihren freiwilligen Verzicht auf ihr Ratsmandat erklären. Das hat die CDU am Dienstagmittag mitgeteilt. Die Spitzen von CDU-Stadtverband und -Fraktion hatten am Montag Gespräche mit der Mandatsträgerin geführt.