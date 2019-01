Paderborn (WB). Plötzlich und unerwartet ist Kirchenmusikdirektor Martin Hoffmann am Sonntag im Alter von 61 Jahren gestorben. Er war hauptamtlicher Kirchenmusiker in der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Am Abdinghof und Kreiskantor im Evangelischen Kirchenkreis Paderborn.

Hoffmann am stammt aus Lörrach (Baden-Württemberg) und wuchs in einem Pfarrhaus auf. Nach dem Studium in Berlin und weiteren Stationen in Lütjensee und Bielefeld–Sennestadt übte er seit 18 Jahren seinen Dienst mit großer Leidenschaft für die Kirchenmusik in Paderborn aus.

Mit seinem fröhlichen Temperament wusste Hoffmann, der selbst bis auf Akkordeon alle Tasteninstrumente spielte, Chorsänger und Instrumentalisten sowie die Zuhörer seiner Konzerte gleichermaßen zu begeistern. Als wichtigstes Instrument für die Chorarbeit bezeichnete er selbst seine Bass-Stimme.

Große Oratorien aufgeführt

Im Lauf seines Dienstes brachte Martin Hoffmann die großen Passionen, Oratorien und Kantaten von Johann Sebastian Bach zur Aufführung. Weitere bedeutende große Chorwerke, unter anderem von Händel, Mozart, Beethoven, Brahms, Schubert, Mendelssohn und Rutter, erklangen mit der Kantorei, Solisten und Kammersolisten in der Abdinghofkirche. Mit der Abdinghof-Cappella gestaltete er insbesondere am Karfreitag die Musik zur Sterbestunde Jesu mit ausgesuchten Vokalwerken.

Ein besonderes Anliegen des Kantors war es, Kindern und Jugendlichen die Kirchenmusik nahe zu bringen. Mit der Lutherschule sowie der Kinder- und Jugendkantorei führte er auch eigens komponierte Singspiele gemeinsam mit seiner Ehefrau Monika auf. Im Kirchenkreis Paderborn förderte er den kirchenmusikalischen Nachwuchs durch die Ausbildung von C-Kirchenmusikern. Mit Orgelwerken bereicherte er nicht nur die Gottesdienste, sondern auch Konzerte.

Beteiligung am Festival »Musica sacra«

Sein musikalisches Wirken reichte weit über Gemeinde und Kirchenkreis hinaus und bildete einen festen Bestandteil in der Kultur Paderborns, nicht zuletzt auch durch die Beteiligung am Festival »Musica sacra«. Mit Martin Hoffmann verlieren Gemeinde und Kirchenkreis einen engagierten, fröhlichen und musikbegeisterten professionellen Kirchenmusiker, der seine Arbeit immer als Verkündigung des Evangeliums verstand. Er hinterlässt seine Ehefrau Monika, vier Kinder und zwei Enkel.