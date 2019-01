Von Michael Welling

Paderborn (WB). Moderator Matthias Brodowy wünschte dem WDR 5-Kabarettfest eine schöne und fröhliche Atmosphäre, und die hatte es am Montag auch bei seiner Neuauflage in der Paderhalle.

Zu Beginn gibt es erst mal einem dreistimmigen Geburtstags-Kanon der ganzen Halle zu Ehren von Musiker und Kulturveranstalter Carsten Hormes, der am Wochenende

WDR-Kabarettfest am 21. Januar 2019 in der Paderhalle Fotostrecke

Foto: Michael Welling

seinen 60. Geburtstag feiern konnte. Zusammen mit Wolfgang Stute ist er Brodowys jähriger musikalischer Begleiter und – so der Moderator des Abends – »Motor des Kabarettfestes«.

Das Thema der Veranstaltung vor 600 Zuschauern in der nicht ganz ausverkauften Halle lautet »Rivalen«, und unter diesem Motto spielen sich Matthias Brodowy und Co-Moderator Ingo Börchers auch immer wieder kabarettistischen Bälle zu.

Quirl auf zwei Beinen

Als erster Gast betritt Hennes Bender die Bühne, »ein Quirl auf zwei Beinen«, so Brodowy. Der Bochumer, mit 162 Zentimetern Körpergröße ein Kleinkünstler im wahrsten Sinne des Wortes, findet Paderborn entzückend. »Hier fährt man wirklich immer wieder gerne dran vorbei«, frotzelt er.

So hatte er doch vor einiger Zeit auf der Rückfahrt von Bad Pyrmont nach Bochum auf dem hiesigen Bahnhof um kurz vor Mitternacht eine halbe Stunde Aufenthalt. »So zu habe ich selten einen Hauptbahnhof gesehen. Selbst die Toilette war geschlossen«. Er folgert daraus: »Die Paderborner Blase geht um 22.59 Uhr zu und erst um 7.30 Uhr am nächsten Tag wieder auf.« Als Bochumer habe man es auch ansonsten nicht leicht, meint Bender, verbrachte er doch seine ersten Jahre schließlich »nicht im Kindergarten, sondern in der Untertagestätte«.

Mädelsabend – auch für Männer

Mirja Regensburg ist deutschlandweit mit ihrem Programm »Mädelsabend – jetzt auch für Männer« auf Tour. In der Paderhalle verzweifelt sie nicht an den Verrücktheiten des Lebens, denn sie nimmt es mit Humor. Sie steckt viel Bauchgefühl in ihr Programm und zeigt ihn auch, denn »Probleme mit dem Bauch hat schließlich jede Frau.« So wundert sich über ihre beste Freundin, die doch wirklich aufhört zu essen, wenn sie satt ist, und die sogar Clips für die Chips-Tüte hat.

Mirja Regensburg ist es wegen ihres Nachnamens nicht nur in der Paderhalle schon mal passiert, dass sie sich bei der Probe vorstellt und der Techniker freundlich antwortetet: »Angenehm. Peter, Paderborn.«

Eine Premiere beim Kabarettfest gibt es mit einem kurzen Interviewblock. »Ihn vorzustellen, hieße drei Hasen in den Paderborner Dom zu tragen«, witzelt Ingo Börchers. Denn als Interviewgast hat Markus Krösche, Sportdirektor des SC Paderborn, am fahnengeschmückten Tisch Platz genommen.

Krösche macht sich Gedanken

»Er sollte mal seinen Wikipedia- Eintrag aktualisieren. Da steht nichts von Sportchef«, rüffelt ihn Börchers, um ihn dann zu loben: »Ihn zeichnet aus, dass er vorausgedacht und parallel zu seiner Profikarriere ein Studium gemacht hat.« Verblüffende Antwort: »Ich musste mir schließlich Gedanken machen, wie ich meine Familie später ernähre«, begründet Krösche diese Entscheidung. Börchers ergänzt: »Er hat den Bachelor und er könnte den Bachelor geben.«

Krösches Aussage »Ich fühle mich sehr wohl hier in Paderborn und es könnte für mich nichts Spannenderes als den SC Paderborn geben« wird mit Riesenbeifall in der Halle bedacht. Kurz und knapp Krösches Antwort auf die Frage des Bielefelders Börchers, was der SC Paderborn besser mache als die Arminia? »Vieles!« Und wie er in der Rückschau Effenberg sehe? »Schwierig«.

Was man im Zug so alles erlebt

Zuletzt steht noch Sarah Bosetti auf der Bühne. Sie freut sich auf das Fest der Liebe: Sarah tritt ihre Zugfahrt von Berlin zu ihren Eltern nach Aachen an und erzählt, was sie im Zug mitbekommt und erlebt. Ob laute Ruheabteile, schwerhörige Mütter oder aufgedrehte Kinder: Ihre Geschichten zeugen von genauer Beobachtungsgabe und strotzten nur so von skurrilen Pointen.

Zu hören ist die Aufzeichnung des Kabarettfestes aus der Paderhalle am Samstag, 26. Januar, um 15.05 Uhr auf WDR 5.