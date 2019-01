Von Andreas Schnadwinkel

Paderborn (WB). Mit wem zieht die CDU in die Kampfkandidatur um einen Platz auf der Europawahl-Liste und ein Mandat in Brüssel? Täglich kursieren in der heimischen CDU neue Namen für die mögliche Nachfolge des scheidenden Europaparlamentariers Elmar Brok.

Während die stellvertretende Bielefelder CDU-Kreisvorsitzende Christiana Thelemann, über die parteiintern spekuliert wurde, am Dienstag mitteilen ließ, dass sie »zu keiner Zeit beabsichtigt habe, bei den Wahlen zum Europäischen Parlament im Mai 2019 zu kandidieren«, hat ein anderer seine Kandidatur eingefordert: Bernd Schulze-Waltrup.

»Der Kreisverband Paderborn steht geschlossen hinter mir«

Der stellvertretende Bezirksvorsitzende der CDU in Ostwestfalen-Lippe hat ein formal starkes Argument: Der 52-Jährige ist mit Platz elf der erste Ostwestfale der CDU-Landesliste für die Europawahl. »Ich konnte nicht ahnen, dass Elmar Brok auf seine Kandidatur verzichtet. Dadurch bin ich auf Platz eins der Liste in OWL vorgerückt. Ich bin der gewählte Europawahlkandidat der CDU in OWL. Das ist die Entscheidung des Bezirksparteitags. Und der Kreisverband Paderborn steht geschlossen hinter mir«, sagte er dem WESTFALEN-BLATT.

Der Paderborner CDU-Kreisvorsitzende Christoph Rüther werde Bernd Schulze-Waltrup am Freitag bei der Bezirksvorstandssitzung vorschlagen, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung. Rüther: »Aus unserer Sicht hat er die nötige Kompetenz und ist genau der Richtige, um unseren Bezirk als Europaabgeordneter in Brüssel zu vertreten.«

Vorsitzende der Bielefelder Frauen-Union weitere Kandidatin

In der CDU herrscht die Meinung vor, dass man am kommenden Samstag bei der CDU-Landesvertreterversammlung in Siegburg bei Bonn nur mit einer Frau die Chance

Sabrina Mokulys. Foto: privat Sabrina Mokulys. Foto: privat

habe, die Kampfkandidatur um den sicheren Listenplatz sechs gegen den Landtagsabgeordneten Stefan Berger zu gewinnen. Als eine mögliche Kandidatin gilt Sabrina Mokulys (29). Die Vorsitzende der Bielefelder Frauen-Union, die Amtsrichterin in Gütersloh ist, belegt auf der Europawahl-Liste den aussichtslosen Platz 13. Dem WESTFALEN-BLATT sagte sie am Dienstag: »Ich stehe auf Platz 13. Alles weitere wird der Bezirksvorstand am Freitag entscheiden.«