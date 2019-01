Auf der Warburger Straße in Paderborn kam es am Dienstagmorgen zu einem Unfall mit vier beteiligten Autos. Foto: Feuerwehr Paderborn

Paderborn (WB). Im morgendlichen Berufsverkehr sind am Dienstag gegen 8.05 Uhr auf der Warburger Straße (B 68) in Paderborn in Höhe der Auf- und Abfahrt zur B 64 vier PKW aus bislang ungeklärter Ursache miteinander kollidiert.