Von Manfred Stienecke

Gut fünf Jahre ist es her, dass ein junger US-amerikanischer Geheimdienstmitarbeiter durch seine Enthüllungen die NSA-Affäre ins Rollen und sich selbst zum meistgesuchten Computerspezialisten der Welt machte. Die Geschichte des Whistleblowers Edward Snowden, der nach seinem Geheimnisverrat 2013 nach Russland flüchtete und dort Asyl erhalten hat, bildet die Vorlage für das Theaterstück des englischen Autors Mike Bartlett, das am Samstag, 26. Januar, um 19.30 Uhr im Großen Haus Premiere hat.

Angelehnt an Edward Snowdens Geschichte

»Das Stück ist eindeutig angelehnt an die Geschichte Edward Snowdens«, sagt Dramaturg Daniel Thierjung, der das vor zwei Jahren in London uraufgeführte Drama im Vorjahr gelesen und Intendantin Katharina Kreuzhage zur Aufnahme in den Spielplan empfohlen hatte. »Wir haben als eher kleines Haus das Problem, an die Erstverwertung von Stücken bekannterer Autoren nur schwer heranzukommen. Wir müssen deshalb bei weniger bekannten Autoren auf die Suche gehen und haben hier wirklich eine Perle gefunden.«

Die Inszenierung des Kammerstücks, das in einem Hotelzimmer am Moskauer Flughafen spielt, hat Gastregisseur Sebastian Martin (41) aus Köln übernommen. Er äußert sich lobend über die Stückauswahl und das Paderborner Ensemble, mit dem das Arbeiten Spaß mache. »Das Stück hat Frische. Die Umsetzung ist allerdings keine einfache Aufgabe«, weist er auf die Gefahr einer den realen Ereignissen zu eng angepassten Darstellung hin. Das Stück sei eben kein Doku-Drama, sondern beinhalte auch rein fiktive Elemente. Hauptdarsteller Carsten Faseler beweise in seiner ersten großen Rolle am Paderborner Theater aber genügend Distanz zur Person Snowdens. Martin: »Er versucht nicht, ihn zu kopieren. Faseler ist ein guter Bühnendenker.«

Kammerspiel im Großen Haus

Neben dem Whistleblower, der in dem Stück »Andrew« heißt, gibt es zwei weitere Rollen einer Frau (Kirsten Potthoff) und eines Mannes (David Lukowczyk), die den am Flughafen festsitzenden Amerikaner aus jeweils undurchsichtigen Gründen in seinem Hotelzimmer aufsuchen und ihn zunehmend verunsichern.

Ähnlich wie das die Me-Too-Debatte aufgreifende Kammerspiel »Oleanna« wird auch »Wild« auf der Bühne im Großen Haus gespielt. »Die Intendantin bemüht sich darum, auch moderne Stücke ins Abo zu heben«, begründet Thierjung die Platzierung.

Theaterpädagoge Steven Wadulla hat begleitend ein Projekt in den Sozialen Medien gestartet, bei dem Internetnutzer unter »#confusefacebook« (Name: Wild Calm) ihre Ansichten über den Datenschutz austauschen und weitere Informationen zum Stück erhalten können.