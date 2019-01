Open-Air-Konzerte wie beim Frühlingsfest in der Stadt sind in Paderborn beliebt. Die CDU würde deshalb gerne den Weg für ein Veranstaltungsgelände in Mönkeloh freimachen. Foto: Jörn Hannemann

Paderborn (WB/mai). Die CDU-Ratsfraktion will am Donnerstag die Weichen für ein Veranstaltungsgelände in Mönkeloh stellen und in der Sitzung des Bauausschusses (17 Uhr, Technisches Rathaus) dafür stimmen, die notwendigen Planungskosten freizugeben. »Es wird höchste Zeit, dass wir eine solche Location für Paderborn schaffen«, betont der Fraktionsvorsitzende Markus Mertens.

Die Christdemokaten hatten in ihrer Fraktionssitzung am Montag zu der Thematik die technische Beigeordnete Claudia Warnecke zu Gast. Dabei seien auch zum einen eine mögliche Vergrößerung des Geländes und zum anderen die Stellplatzsituation diskutiert worden. »Dabei wurde deutlich, dass mit der Kapazität von 5000 Besuchern noch nicht das letzte Wort gesprochen ist«, sagt Mertens. Die FDP hatte sich ebenfalls für ein Veranstaltungsgelände ausgesprochen, hielt das ehemalige Deponiegelände in Mönkeloh, mit maximal 5000 Besuchern aber für zu klein. Außerdem seien dort zu wenig Parkplätze geplant.

Der CDU sagte Claudia Warnecke, dass die Verkehrssituation gutachterlich abzuklären sei. Bislang gebe es erste Voruntersuchungen, die Lösungen in Aussicht stellten. »Deswegen sollten wir jetzt mal den ersten Schritt unternehmen und in die Beratungen eintreten«, wünscht sich der Vorsitzende des zuständigen Fachausschusses Dieter Honervogt. »Der Wunsch nach einer solchen Fläche ist in Paderborn vorhanden, dem wollen wir Rechnung tragen.«

Markus Mertens hält zudem den Vorschlag der FDP, die das Geländes des Schloß- und Auenpark als Alternative ins Gespräch brachte, zwar für eine grundsätzlich gute Idee, allerdings sei schon absehbar, dass es größte Probleme hinsichtlich des Lärmschutzes gäbe. Die Politik kenne diese Schwierigkeiten »doch ganz genau« und im Übrigen seien einzelne Bewohner schon bei kleineren Veranstaltungen im Bereich von Nesthauser See und Lippesee wiederholt »auf die Barrikaden« gegangen. »Als Vorsitzender des Aufsichtsrates der Schlosspark- und Lippesee würde ich eine solche Lösung natürlich gutheißen. Hier aber in Planungen einzusteigen, ist eindeutig zu risikoreich. Das sollten wir uns schenken«, sagt Mertens.

Gleiches gelte aus den Erfahrungen gewiss auch für das Paderquellgebiet. Bei den zum 25. Schlosssommer geplanten Konzerten im Neuhäuser Marstall, gebe es eine Beschränkung der Besucherzahlen, die auch nicht annähernd an 5000 Gäste heranreiche, und wegen der exponierten Lage deutliche Restriktionen in Hinblick auf die Nachtruhe, berichtet Mertens. »Das wird im Paderquellgebiet nicht anders sein.«