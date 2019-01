Paderborn (WB). Der »Blaue Salon« gehört seit vielen Jahren schon zum festen Terminplan der Damenwelt in Paderborn. Die von der Gleichstellungsstelle der Stadt organisierte Kulturveranstaltung geht am Mittwoch und Donnerstag, 13./14. März, anlässlich des Internationalen Frauentags wieder in der Kulturwerkstatt über die Bühne.

Zu Gast ist in diesem Jahr die Comedy-Künstlerin Nessi Tausendschön mit ihrem Programm »Knietief im Paradies«, bei dem sie von dem Gitarristen William Mackenzie begleitet wird. Die Eintrittskarten für den »Lila Salon« sind von Samstag, 26. Januar, an im Ticket-Center am Marienplatz erhältlich, natürlich nur solange der Vorrat reicht!

Orientalisches Buffet

»Der Lila Salon« wird im Ambiente der künstlerischen Salons der 20er Jahre mit orientalischen Köstlichkeiten und Info-Buffet gefeiert. Einlass ist jeweils um 18 Uhr, das Buffet ist bereits um 18.30 Uhr eröffnet, das Kabarett-Programm mit Nessi Tausendschön beginnt um 20 Uhr. Der Kartenpreis beträgt 17 Euro (ermäßigt 12, Euro). Die Wertmarken für das von den Damen des Aramäischen Frauenvereins »Turo Dislo« gestalteten orientalischen Buffets können nur am Veranstaltungsabend vor Ort für 8,50 Euro erworben werden.

Das Paradies von Nessi Tausendschön ist eine wunderbare Welt aus Kabarett und Musik, Politik und Zeitgeist, Tanz und Theater. Sie spricht und singt von Schein und Sein, Himmel und Hölle. Wer noch die Hoffnung hat, in diesem Leben ein Stück vom Himmel zu sehen, der kommt an der schrillen Komödiantin nicht vorbei. Nessi Tausendschön ist die gebieterische Torwächterin des Paradieses und Göttin des gerechten Zorns, aber auch Trägerin diverser gewichtiger Kleinkunstpreise wie beispielsweise dem Deutschen Kabarettpreis, dem Deutschen Kleinkunstpreis und dem »Salzburger Stier«. Und schon vor langer Zeit hat sie das Seepferdchen für diverse tiefe Wortseen gemacht. Mit einem Übermaß an Jubel, Zorn, Energie und Spielfreude singt Nessi Tausendschön in Paderborn das hohe Lied von den kleinen Wahrheiten des Lebens.