Von Ingo Schmitz

Paderborn (WB). Wer den Begriff Pathologie hört, denkt gleich an Leichen und den Sonntags-Tatort im Fernsehen. Die Pathologie an der Driburger Straße in Paderborn hat aber einen ganz anderen Schwerpunkt: Hier werden pro Jahr 35.000 Gewebeuntersuchungen von Patienten aus Ostwestfalen-Lippe und weit darüber hinaus vorgenommen.

In dem Gebäude an der Driburger Straße sind 28 Mitarbeiter, darunter zwei Ärzte sowie überwiegend medizinisch-technische und biologisch-technische Assistentinnen tätig. Auch gibt es eine Präparatorin. Chef des Instituts ist Dr. Frank Henschke, der das Privatinstitut leitet. Und obwohl die Mitarbeiter es mit tausenden Patienten zu tun haben, bekommen sie nie einen zu Gesicht – nur dessen Gewebeprobe, die entweder per Post eingeschickt oder per Kurier von den heimischen Krankenhäusern abgeholt werden.

»Gegründet wurde die Pathologie 1978. Bis 1992 war sie am Johannisstift angesiedelt und war eine Abteilung des Krankenhauses, gehörte aber zum Kreis Paderborn. Danach wurde sie privatisiert«, berichtet Dr. Henschke, der dann die Einrichtung übernahm. Vor sechs Jahren zog das große Labor aus Platzgründen vom Johannisstift an die Driburger Straße. »Herzstück ist das Archiv. Jeder Gewebeschnitt (fünf Tausendstel Millimeter dick, Anm. der Redaktion) befindet sich auf einem Glasobjektträger. Diese Schnitte werden archiviert. Ein voller Schrank mit dem Glas wiegt eine Tonne. Daher ist das Archiv im Keller untergebracht«, berichtet der Leiter.

Unterstützung für die Klinikärzte

»Immunhistochemie« lautet das Zauberwort in der Pathologie. »Das hat die Diagnostik revolutioniert«, sagt Dr. Henschke und erläutert den Hintergrund. Wenn bei einem Patienten Metastasen (Tumorgewebe, das sich durch Verschleppen vom Ursprungsort entfernt hat) festgestellt werden, beginnt die Suche nach dem Primärtumor. Mit Hilfe von Antikörpern, die in der Pathologie eingesetzt werden, ergeben sich Hinweise auf das betroffene Organ. Dr. Henschke: »Damit kann man zum Beispiel feststellen, ob es ein Lungen- oder Nierenkarzinom ist.« Ohne diese Methode könne man zum Beispiel den Lymphknotenkrebs nicht genau typisieren. Die Klinikärzte hätten somit viel bessere Möglichkeiten, die Therapie festzulegen.

Heilung und Lebenserwartung

»Man weiß, ob eine Chemotherapie oder Bestrahlung angewendet werden muss«, sagt Henschke, der darauf verweist, dass letztlich jede Krebsdiagnose von einem Pathologen gestellt wird. Und auch die Prognose zur möglichen Heilung und Lebenserwartung liegt in seinen Händen. Trotz der weitreichenden Diagnosen, die hier gestellt werden, treten diese Mediziner selten in Erscheinung: »Unsere Fachrichtung läuft unter dem Radar und ist nur im Hintergrund tätig. Das merken wir immer dann, wenn die Privatpatienten auf ihre Rechnungen sehen und dann erstaunt sind, dass sie eine Rechnung von einem Arzt bekommen, mit dem sie nie Kontakt hatten. Dann erklären wir, dass eben ein anderer Arzt die Probe entnommen hat, die wir dann untersucht haben.«

Große Fortschritte durch Molekularpathologie

Gerade die Pathologie habe in den vergangenen Jahren große Entwicklungsschritte gemacht. Dazu gehöre auch die Molekularpathologie, wie der Paderborner verrät. Das Paderborner Institut ist nach eigenen Angaben eines der wenigen in Ostwestfalen, das auch die Diagnostik per Molekularpathologie leistet. »Normalerweise sind die an großen Unikliniken angesiedelt«, sagt Henschke, der mit einem Partnerinstitut in Münster kooperiert. »Dabei handelt es sich um ein rein Biochemisches Labor, das sich auf Genuntersuchungen spezialisiert hat.«

Die Molekularpathologie spiele zum Beispiel beim Lungenkrebs eine immer größere Rolle. »Alle nicht-kleinzelligen Lungenkarzinome werden im fortgeschrittenen, metastasierten Stadium genetisch untersucht. Da wird geschaut, ob die Tumorgene bestimmte Mutationen aufweisen. Wenn solche Veränderungen vorliegen, kann man die mit Medikamenten therapieren und das Wachstum hemmen. Das ist heute Standard – bei Lungen- als auch bei Dickdarmkarzinomen.«

Brust- und Prostatakrebs nehmen zu

Nach Aussage von Dr. Henschke gibt es Tumorarten, die zunehmen, andere dafür sind rückläufig. »Das Magenkarzinom ist rückläufig. Der Brust- und Prostatakrebs nehmen hingegen zu. Eine Zunahme gibt es auch beim Dickdarmkarzinom: Das ist eine Folge unserer Lebensgewohnheiten. Viel sitzen, wenig bewegen, Ernährung: Das sind begünstigende Faktoren. Ein ganz entscheidender Punkt ist aber, dass man die Tumore in frühen Stadien erkennt. Die Vorsorgeuntersuchungen ab dem 50. Lebensjahr führen dazu, dass man in vielen Fällen um eine Operation herum kommt, weil die betroffenen Darmpolypen endoskopisch abgetragen werden können.«

Für Pathologen gilt übrigens dieser lateinische Spruch: »Mortui vivos docent – die Toten lehren die Lebenden. Und da ist ganz bestimmt etwas dran«, sagt Dr. Frank Henschke.

Thema Obduktionen: Patient fällt vom OP-Tisch

»Der Pathologe weiß alles, kommt aber zu spät«, lautet eine unter Medizinern verbreitete Erkenntnis. Dr. Frank Henschke wird zum Beispiel auch dann gerufen, wenn der Tod eines Patienten untersucht werden soll. In einem Fall, der bereits einige Jahre zurück liegt, war nach einer Operation in einem Krankenhaus in Süddeutschland ein Patient plötzlich verstorben. Innere Blutungen. Die Angehörigen vermuteten einen Kunstfehler und bestanden auf eine Obduktion. Dabei stellte Dr. Henschke einen Riss der Leber fest. Er zog den operierenden Arzt hinzu, der anschließend gestand, dass der narkotisierte Patient nach der OP beim Umlagern vom Operationstisch gestürzt war.

In einem anderen Fall obduzierte Dr. Henschke einen Piloten, der bei dem Absturz eines Leichtflugzeugs ums Leben gekommen war. Die Angehörigen wollten demnach geklärt haben, so der Mediziner, ob die Maschine wegen eines technischen Defekts abgestürzt war oder ein medizinischer Notfall zum Tod geführt hat. Bei der Obduktion stellte er fest, dass die tödlichen Verletzungen allein auf den Absturz zurück zu führen seien.