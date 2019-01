Von Ulrich Pfaff

Paderborn (WB). Geld für Drogen wollte ein 33-Jähriger erbeuten, als er im Juni in Paderborn einen Taxifahrer beraubte. Er geriet jedoch an den Falschen. Am Mittwoch wurde der Fall am Landgericht Paderborn verhandelt.

Mit dem Zug war der 33-Jährige aus Geseke in jener Nacht nach Paderborn gefahren. Er wollte bei einem Bekannten Kokain kaufen, seinen letzten Stoff hatte er um 21 Uhr genommen. Als er um 1 Uhr eintraf, hatte er den Entschluss gefasst, sich das Geld für die Drogen irgendwie zu beschaffen. Da kam ein Taxi vor dem Hauptbahnhof gerade recht. Der Geseker ließ sich zur Frauen- und Kinderklinik fahren, hielt am Zielort dem Taxifahrer ein Messer vor den Bauch und verlangte die Herausgabe der Geldbörse. Damit versuchte er dann abzuhauen. Was folgte, war geradezu filmreif: Der 54-jährige Fahrer setzte dem Täter nach, und als dieser stolperte, stürzte er sich auf ihn. »Ich wollte ihn ins Gesicht treten, aber dann habe ich Mitleid gehabt«, sagte der Taxifahrer in dem Prozess aus.

Taxifahrer bringt Räuber zu Fall

Stattdessen habe er sich auf den 33-Jährigen gesetzt, mit der rechten Hand dessen Kehle gepackt und mit der linken die Hand festgehalten, in der sich noch immer das Messer befand. Auf die Hilferufe des Taxifahrers reagierte der Nachtpförtner der Klinik, der hinzu eilte: Er entwaffnete den am Boden liegenden Täter, indem er sich auf dessen Handgelenk stellte. Der Räuber versuchte noch, mit Einsatz eines kleinen Taschenmessers den Taxifahrer dazu zu bringen, von seinem Brustkorb aufzustehen – erntete dafür aber ein paar Fausthiebe. Als die Polizei den 33-Jährigen in Gewahrsam nahm, hatte dieser eine Thorax-Prellung und eine Verstauchung des Handgelenks – der Taxifahrer drei oberflächliche Schnittwunden an beiden Händen und am Schlüsselbein. Die Börse mit 270 Euro bekam der 54-Jährige zurück.

Opfer bedankt sich beim Täter

Im Schwurgerichtssaal des Landgerichts trafen die beiden Kontrahenten wieder aufeinander – und sorgten für eine kuriose Szene. Der Angeklagte entschuldigte sich für seine Tat sehr reumütig, der Taxifahrer mit der robusten Statur und dem zupackenden Charakter bedankte sich nicht nur dafür. »Ich danke dir, dass du nur das Portemonnaie genommen und mir nicht in den Bauch gestochen hast.« Der Täter selbst ging bis zu seiner Festnahme einer geregelten Arbeit nach. Vorbestraft ist er überwiegend wegen Fahrens ohne Führerschein – Drogendelikte waren bisher nicht dabei. Das Gericht verurteilte den Mann wegen räuberischer Erpressung im besonders schweren Fall zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und blieb damit am untersten Rand des Strafrahmens. Der Verurteilte wird einen Teil der Strafe in einer Langzeittherapie absitzen.