Von Maike Stahl

Paderborn (WB). Nicht alle Eltern werden für ihre Kinder einen Platz an der bevorzugten Grundschule bekommen. Besonders eng wird es an der Karlschule wo es nach den Plänen der Schulverwaltung bei 80 angemeldeten Kindern 24 Absagen geben wird.

Das geht aus der Vorlage des Beigeordneten Wolfgang Walter für die Sitzung des Schulausschusses am Mittwoch, 30. Januar (17 Uhr, Sitzungsraum am Hoppenhof), hervor. Die Karlschule wird grundsätzlich zweizügig geführt, hatte in diesem Schuljahr und dem Vorjahr allerdings jeweils drei Eingangsklassen. Die Verwaltung möchte allerdings zur Zweizügigkeit zurückkehren, da im Sommer auch nur zwei Klassen entlassen werden und die Kapazitätsgrenze mit zehn Klassenräumen und drei Mehrzweckräumen erreicht sei. Gleichzeitig soll die Elisabethgrundschule gestützt werden, an der dann drei Eingangsklassen gebildet würden. Dort sind bisher 39 Kinder angemeldet worden.

Eng wird es auch an der Grundschule Overberg-Dom, wo 94 Kinder angemeldet worden sind. Die Schule wird seit der baulichen Erweiterung dreizügig geführt und bietet damit Platz für 81 Erstklässler, so dass 13 eine Absage erhalten. Gleiches gilt für die Grundschule Luther mit zwei Eingangsklassen am Abdinghof und einer in der Erzbergerstraße, wo es nach den jetzigen Planungen der Verwaltung elf Absagen gäbe.

Elisabethschule soll abgelehnte Kinder aufnehmen

Profitieren soll die Elisabethschule, die grundsätzlich dreizügig geführt wird, derzeit aber nur acht Klassen hat. Dort sollen Ummeldungen von den Grundschulen Luther, Overberg und Karl aufgenommen werden.

Mehr Anmeldungen als Plätze gibt es auch wieder für die Josefschule in Schloß Neuhaus. Dort hatte der Schulausschuss die maximale Kapazität eigentlich auf 14 Klassen begrenzt. Dennoch werden inzwischen im sechsten Jahr in Folge 15 Klassen dort unterrichtet. Im Sommer werden vier Klassen entlassen, so dass die Maximalgrenze mit der Bildung von drei Eingangsklassen erreicht würde. Das hieße aber, dass 15 dort angemeldete Kinder nicht aufgenommen werden können. »Von den 15 Ablehnungen der Josefschule werden keine Schülerinnen und Schüler betroffen sein, für die der Standort Josef die nächstgelegene Schule ist«, versichert Wolfgang Walter in der Vorlage für den Schulausschuss.

Auch in der Bauphase soll Bonhoeffer-Heinrich fünf Eingangsklassen bilden

Aufgenommen werden sollen diese Kinder am Grundschulverbund Bonhoeffer-Heinrich, wo fünf Eingangsklassen eingerichtet werden sollen. »Die Unterbringung der fünf Eingangsklassen ist auch in der ausgelagerten Schule während der Umbauphase möglich«, schreibt Walter.

An der Grundschule Marienloh rechnet die Verwaltung mit der Ablehnung von vier Kindern, die an der Bonifatiusgrundschule aufgenommen werden könnten. Und auch an der Marienschule in der Südstadt können vier der angemeldeten Kinder nicht aufgenommen werden. Aufgrund des Konzepts des Gemeinsamen Lernens will die Schule bei zwei Eingangsklassen bleiben, die allerdings auf jeweils 25 Schüler begrenzt sind. 54 Kinder wurden angemeldet.