Der 57-jährige Nitz, der als Prokurist beim Fraunhofer Institut für Zelltherapie und Immunologie Leipzig (IZI) derzeit freigestellt ist, ist Prokurist der Fraunhofer Ausgründung Tutelacell GmbH. Er betonte seine Erfahrung in der Konsolidierung. »Noch sind die Unis komfortabel ausgestattet, das wird aber nicht so bleiben«, sagte er. Er bringe genügend Erfahrung mit, um dennoch für eine auskömmliche Finanzierung zu sorgen, unter anderem über Drittmitteleinwerbungen, die der Hochschule langfristige Erträge sichern. Überzeugen konnte Nitz mit seinen Ideen jedoch nicht.

Amtsinhaberin Simone Probst (51) – »Respekt, Verantwortung und Vertrauen sind für mich die Grundpfeiler meiner Amtsführung.« – betonte in ihrem Vortrag, dass es darauf ankomme, die Hochschule als forschungsstarke und internationale Uni weiter zu profilieren und die nötigen Strukturen dafür zu schaffen. »Dazu brauchen wir auch weitere Forschungsbauten, um Forscher für Paderborn zu begeistern. Das wird sich schnell auszahlen«, stellte sie klar, dass ein Ende der Bauarbeiten nicht in Sicht sei. »Wir haben in allen Bereichen ein großes Flächendefizit«, benannte die Diplom-Physikerin ein Arbeitsfeld.

In Bezug auf die Digitalisierung sieht sie einen Schwerpunkt in Unterstützungsprozessen, um die Mitarbeiter zu entlasten und somit mehr Potenzial für gestalterische Aktivitäten zu schaffen. »Digitalisierung ist aber kein Experimentierfeld, sondern wir müssen zunächst die Prozesse sehr genau beobachten und erst dann das richtige Werkzeug auswählen«, warb sie um Verständnis, dass der digitale Wandel nicht von heute auf morgen zu bewältigen sei. Allerdings dürften sich die Hochschulen auch nicht darauf ausruhen, dass sie von bestimmten Vorgaben ausgenommen sind. »Gerade als Universität sollte unser Anspruch sein, das möglichst sogar besser zu machen als die öffentliche Verwaltung.«

Als Personalverantwortliche für etwa 700 Mitarbeiter in Technik und Verwaltung setzt Probst auf einen wertschätzenden Umgang miteinander. Im Sinne der familiengerechten Hochschule sollen unter anderem Arbeitszeitmodelle und die Möglichkeiten mobiler Arbeit weiterentwickelt werden. Außerdem setzt sie darauf, die Zahl der befristeten Verträge zu reduzieren, um als Arbeitgeber interessant zu bleiben.

Gewählt ist Simone Probst für vier Jahre. Ihre zweite Amtszeit beginnt am 16. Juni. Anschließend dürfte sie erneut kandidieren.

Kommentar

Die Qual der Wahl hatte die Hochschulwahlversammlung der Universität Paderborn gestern nun wahrlich nicht. Die Präsentation des externen Bewerbers Patric Nitz war so bescheiden, dass es für die Amtsinhaberin Simone Probst ein Leichtes war, zu glänzen. Der 57-Jährige begrüßte weder seine Zuhörer, noch stellte er sich persönlich vor. Er definierte sich allein über seine bisherigen beruflichen Tätigkeiten. Das ist zu wenig, um Akzente an einer zukunftsorientierten Hochschule zu setzen. Es stellt sich aber die Frage, ob – und wenn ja, warum – es keine qualifizierteren Mitbewerber gab. Der Universität und nicht zuletzt Simone Probst hätte ein echter Wettbewerb jedenfalls gut zu Gesicht gestanden.Maike Stahl