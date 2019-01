»Of Fathers and Sons« erzählt die Geschichte eines Vaters und seiner Söhne unter dem Einfluss des IS. Foto: Basisberlin

Von Jan Gruhn

Paderborn/Los Angeles (WB). In knapp einem Monat werden im Dolby Theatre in Los Angeles (LA) die »Oscars« verliehen. Auch ein gebürtiger Paderborner darf sich Hoffnungen machen – als Produzent eines Dokumentarfilms.

»Of Fathers and Sons« heißt das Werk, das Ansgar Frerich und seinen drei Produzentenkollegen die begehrte Nominierung einbrachte. »Wir standen alle im Büro und haben den Livestream verfolgt«, sagte der 41-Jährige, der mittlerweile in Berlin lebt und arbeitet, am Mittwoch. »Und plötzlich fiel unser Name.« Der Film ist in der Kategorie »Dokumentation (Feature)« nominiert und wurde bereits auf dem renommierten Sundance-Film-Festival ausgezeichnet.

Ansgar Frerich. Foto: Basisberlin Ansgar Frerich. Foto: Basisberlin

Regie führte Talal Derki. Der gebürtige Syrer reiste zurück in sein Heimatland, wo er das Vertrauen einer radikal-islamischen Familie gewann. Mehr als zwei Jahre lang begleitete er ihren Alltag. Das Ergebnis ist ein Einblick in das Leben zweier Jungs, die im Herrschaftsbereich des IS aufwachsen. Gleichzeitig wird deutlich, dass Familienstrukturen – besonders die Beziehung zwischen Vater und Sohn – durchaus vergleichbar sind, wenngleich die Vorzeichen völlig andere sind.

In den Krieg schicken

Im Trailer ist beispielsweise ein Dialog zu hören, der so auch in einem deutschen Kinderzimmer stattfinden könnte: Ein Mann fragt seinen Sohn beim Essen, wie lieb er seinen Papa hat. »So sehr!«, antwortet der Knirps. Ein paar Augenblicke später sagt der Vater in einer anderen Szene allerdings: »Wenn er alt genug ist, werde ich ihn den Kampf schicken.« In den Krieg für ein islamisches Kalifat.





Neben »Of Fathers and Sons« ist unter anderem »RBG« (Betsy West and Julie Cohen) nominiert, eine Doku über Ruth Bader Ginsburg, Richterin am US-Supreme Court. Doch die meisten Chancen räumt Frerich dem Streifen »Minding the Gap« (Bing Liu and Diane Quon) ein – ein Film über Skateboarden und Männlichkeit. »Der Film ist gesellschaftskritisch«, meint Frerich, und treffe damit derzeit genau den Nerv der Branche. »Es ist gut, dass solche Themen eine Bühne erhalten.«

Doku als Kontrapunkt

Über »seinen« Film sagt Frerich, dass er, bedingt durch die dokumentarische Form, zwar eine gesellschaftspolitische Dimension habe, jedoch keine politische Agenda. Aber er betont auch: »Wenn ich mir all die Polittalks im Fernsehen anschaue, dann werden da meist nur Schlagworte abgefragt.« Es gehe eher um die Debatte an sich statt ums Thema. »Da setzt die Dokumentation schon einen Kontrapunkt.«

Die 91. Verleihung der »Oscars«, die eigentlich Academy Awards heißen, soll am 24. Februar stattfinden. »Natürlich werden wir hinfliegen«, erklärte Frerich. »Jetzt geht die Suche los: Wo bekomme ich einen Smoking her?« Die Veranstalter dürften sich derweil fragen, wo sie noch einen Moderator finden.

Nachdem der US-Komiker Kevin Hart nach heftiger Kritik wegen homophober Äußerungen zurückgezogen hatte, gab’s zuletzt noch keinen Ersatz. Für Frerich war das bis gestern eine völlig neue Information: »Das wusste ich noch gar nicht. Die ›Oscars‹ waren bis vor Kurzem einfach viel zu weit weg.« Zuletzt ging das Gerücht um, dass sich die Showproduzenten um das »Avengers«-Team bemühen.

Abi in Schloß Neuhaus

In letzter Zeit ist Frerich immer öfter in seiner ostwestfälischen Heimat: »Ich bin Vater geworden. Die Großeltern freuen sich über regelmäßigen Besuch.« Frerich wuchs in Elsen auf und machte am Gymnasium Schloß Neuhaus Abitur. Er absolvierte eine Ausbildung als Mediengestalter beim Bayerischen Rundfunk und ist preisgekrönter Mischtonmeister. »Das mache ich auch noch – etwa zu 50 Prozent.«

In der anderen Hälfte seiner Arbeitszeit ist er Produzent und einer von vier Geschäftsführern der Filmproduktionsfirma Basis Berlin. Eigenen Angaben zufolge arbeitet er demnächst als Mischer an einer Netflix-Produktion mit. Welche genau, dass wollte Frerich nicht verraten. Allerdings war er in der Vergangenheit bereits an der Mysteryserie »Dark« mit Oliver Masucci beteiligt.