Als die Feuer zum Einsatzort Am Rippinger Weg kam, hatte der Bewohner das Feuer in der Küche bereits gelöscht. Foto: Feuerwehr Paderborn

Paderborn WB). In einer Kellerwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Rippinger Weg in Paderborn hat es am Mittwochabend gebrannt. Der Bewohner löschte das Feuer, verletzte sich dabei jedoch.