Danach hat sich gegen 17.45 Uhr am Donnerstagabend ein Unfall in Fahrtrichtung Paderborn ereignet, in den ein Lastwagen und zwei Pkw involviert waren. In beiden Autos wurden die Fahrer eingeklemmt und schwer verletzt.

Die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle dauern derzeit noch an und sollen bis mindestens 21 Uhr andauern.

Derzeit staut sich der Verkehr über die Anschlussstelle Schloß Neuhaus hinaus auf sechs Kilometer Länge. Ortskundige sollten den Bereich weiträumig umfahren.