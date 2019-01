Die Personalsituation im Paderborner Rat ist in dieser Legislaturperiode kompliziert. Den Anfang machte Ratsfrau Sabine Steiner (2. von links), die im März 2016 von der SPD zur CDU wechselte. Stephan Hoppe (3. von links) trat im März 2017 aus der CDU-Fraktion aus und gründete im Juli 2017 mit Rainer Lummer (links) FÜR Paderborn. Lummer war über die DIP in den Rat gewählt worden, die jetzt als Linksfraktion firmiert. Karsten Grabenstroer (rechts) wechselte im Dezember 2017 von der FDP zur CDU, und Melis Demir (2. von rechts), kehrte im Februar 2017 ihrer grünen Fraktion den Rücken, trat im Mai 2018 der FDP bei und gab zum 31. Dezember ihr Mandat zurück. Davon profitiert jetzt wiederum Markus Müller (3. von rechts) als Nachrücker für die Grünen. Foto: Besim Mazhiqi

Von Maike Stahl

Paderborn (WB). Die Paderborner FDP-Ratsfrau Melis Demir (28) hat ihr Ratsmandat zum 31. Dezember zurückgegeben. Nachrücken wird Markus Müller (52) für die Grünen. Folglich hat die FDP künftig nur noch zwei Mandate, die Grünen wieder neun. Was verwirrend anmutet, ist ein Ergebnis des Personalkarussells, das sich in dieser Legislaturperiode im Stadtrat ordentlich dreht.

Denn Melis Demir ist bei der Kommunalwahl 2014 als grüne Ratsfrau in das Stadtparlament eingezogen. Anfang Februar 2017 erklärte sie jedoch ohne Angabe von Gründen ihren Rücktritt aus der Fraktion und kam auch der Bitte nicht nach, ihr Mandat zurückzugeben. »Das hätten wir damals richtig gefunden, da sie keinen Wahlkreis als Direktkandidatin geholt hat, sondern über die Reserveliste reingekommen ist«, sagt Johannes Menze, Kreisgeschäftsführer der Grünen.

CDU ist im Vorteil

Stattdessen agierte Melis Demir zunächst als Fraktionslose, bis sie sich im Mai 2018 der FDP anschloss. Dass sie nun zurückgetreten ist, hat nach Angaben von FDP-Fraktionschef Alexander Senn rein private Gründe. »Sie hat sich beruflich nach Düsseldorf verändert. Das war nicht vereinbar, sie bleibt aber im FDP-Kreisverband.« Das Ratsmandat darf nun nicht die FDP neu besetzen, sondern die Grünen, für die Demir ursprünglich gewählt wurde. Markus Müller soll am 7. Februar im Rat vereidigt werden. Damit sind die ursprünglichen Verhältnisse für die Grünen wieder hergestellt.

Die FDP hingegen hat ein Mandat weniger, als ihr Kommunalwahlergebnis ergeben hat. Das liegt daran, dass Karsten Grabenstroer im Dezember 2017 zur CDU wechselte. Die ist dadurch derzeit mit einem Mandat im Vorteil, da außerdem Sabine Steiner von der SPD dazugekommen ist. Stephan Hoppe hingegen hat die CDU verlassen und zusammen mit Rainer Lummer (ursprünglich DIP) die neue Fraktion FÜR Paderborn gegründet. »Das Plus freut uns natürlich«, sagt CDU-Fraktionschef Markus Mertens. »Aber die Zahl der Wechsel ist in dieser Legislaturperiode extrem.« Respektieren müsse man die Entscheidungen, da die Ratskandidaten direkt in ihren Wahlkreisen gewählt worden sein. »Das ist letztendlich die Belohnung für das, was sie dort geleistet haben«, sagt Mertens.

Kommentar von Maike Stahl

SPD-Fraktionschef Franz-Josef Henze sieht das differenzierter. »Wer über die Liste reingerückt ist, sollte sein Mandat abgeben«, meint er. Dass es seit der Kommunalwahl 2014 schon so viele Wechsel zwischen den Fraktionen gab, erklärt Henze sich damit, dass die Bindung an die Parteien nachgelassen habe. »Das macht den Zusammenhalt in der Fraktion nicht unbedingt leichter«, sagt er.

Es ist nicht leicht, den Überblick zu behalten im Paderborner Stadtrat, so munter haben sich die Verhältnisse seit 2014 bereits verschoben. Schließlich wechseln nicht nur Personen, sondern auch die Mehrheiten. Gestartet mit einer CDU-FDP-Koalition, gab es nach dem Bruch zwischenzeitlich eine »neue« Mehrheit gegen die CDU, und neuerdings finden sich SPD und CDU regelmäßig zu einem starken Bündnis zusammen. Aus der AfD wurde Alfa und dann LKR, aus der DIP die Linksfraktion und FÜR Paderborn wurde ganz neu gegründet. Wer sich in Paderborn für Kommunalpolitik interessiert, ist gefordert. Und für die Parteien wird es nicht leichter, engagierte Mitstreiter für die Zukunft zu gewinnen.