Von Maike Stahl

Paderborn (WB). Die Stadt kann die Planungen für ein Konzertgelände in Mönkeloh weiter verfolgen. Der Bauausschuss stellte Donnerstagabend mit den Stimmen von CDU, SPD, Grünen und Linksfraktion die nötigen Planungskosten dafür bereit. Im Zuge der Haushaltsberatungen hatte der Bauausschuss am 5. Dezember noch bei nur einer Gegenstimme beschlossen, zunächst kein Geld für ein Veranstaltungsgelände in Mönkeloh bereitzustellen. Erst solle die Verwaltung eine Beschlussvorlage präsentieren, anhand derer die Fraktionen das Thema diskutieren und grundsätzlich beschließen können.

»Um die Ideen aus der Machbarkeitsstudie konkretisieren zu können, brauchen wir aber Geld für weitere Planungen«, machte Dr. Frank Becker, Leiter des Amtes für Umweltschutz und Grünflächen, deutlich. Selbstverständlich seien im Vorfeld Alternativen im Stadtgebiet geprüft worden, stellte er klar. Da die Deponie Atlas mit Beginn in diesem Jahr ohnehin abgedichtet werden müsse, könnten sich Synergieeffekte ergeben. »Wir wollen an den bereits bestehenden Freizeit- und Erholungsbereich andocken. Wege müssen ohnehin angelegt werden, die könnten dann natürlich gleich passend für die Veranstaltungsmulde geplant werden«, erläuterte er. Für die nächsten Schritte seien aber weitere Untersuchungen erforderlich.

In diesem Zusammenhang könnten dann auch konkretere Angaben zur Besucherzahl und dem Verkehrskonzept gemacht werden. Wie berichtet, hatte die FDP kritisiert, dass ein Veranstaltungsgelände grundsätzlich sinnvoll sei, in der vorgestellten Dimension für 5000 Besucher aber zu klein . »Wir wissen bereits, dass wir durchaus höher gehen können, wenn das gewünscht ist«, machte Becker deutlich. Mit den 70.000 Euro, die im Haushalt für dies Jahr vorgesehen seien, könnten diese Themen vertiefend bearbeitet werden.

CDU-Fraktionschef Markus Mertens unterstrich die bereits im Vorfeld angekündigte Unterstützung der CDU-Fraktion für das Vorhaben : »Es ist zwingend erforderlich, dass wir nicht nur den jungen Leuten in Paderborn was anbieten können.« Für die SPD sagte Dr. Beate Röttger-Liepmann, dass es in der Fraktion durchaus kontroverse Diskussionen dazu gegeben habe. »Aber wir müssen dringend etwas für die jungen Leute in Paderborn tun, deshalb stimmen wir zu.« Claus Jürgen Wagner trug für die Grünen zunächst eine ganze Reihe von offenen Fragen und Bedenken vor, um dann zu dem Schluss zu kommen: »Um auf einer fundierten Datenbasis zu einer endgültigen Bewertung kommen zu können, brauchen wir die detaillierte Planung.«

Die schärfsten Gegenargumente brachte Johannes Knaup für LKR vor: »Es geht wieder um Ausgaben für etwas, dass nicht zu den Kernaufgaben der Stadt gehört. Für eine derartige Bespaßungsgeschichte hat Paderborn aber kein Geld.«