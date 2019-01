Von Dietmar Kemper

Bereits vom 5. April an soll die Fotoausstellung »Ein kleiner Schritt – die Mondlandung in 50 Fotografien« Appetit darauf machen. Der Titel der Fotoschau deutet an, warum sich das Paderborner Computermuseum mit dem unendlichen All befasst: Am 21. Juli jährt sich zum 50. Mal die Mondlandung von 1969, als Neil Armstrong und Buzz Aldrin über den Erdtrabanten schlurften und die Menschen unten auf der Erde gebannt vor den Fernsehgeräten saßen.

»Wir wollen ein historisches Ereignis neu und anders erzählen«, sagte der HNF-Geschäftsführer Jochen Viehoff gestern bei der Präsentation des Konzepts. Den Besuchern sollen die Zusammenhänge zwischen Astronomie, Raumfahrt und Computerentwicklung deutlich werden. Das Thema wird auf 800 Quadratmetern im dritten Obergeschoss ausgebreitet; an Exponate heranzukommen sei »die Hölle«, wie es Viehoff drastisch ausdrückte. Denn die Ausfuhr von Raketen- und Weltraumtechnik sei streng reglementiert, und das Embargo der EU gegen Russland wegen der Annektion der Krim führe dazu, »dass wir keine Technologieartikel wie Sojuskapseln aus dem Land bekommen können«.

»Es wird eine Zeitreise bis heute«

Das HNF setzt deshalb auf Nachbauten, wartet aber auch mit spektakulären Originalobjekten auf. So wie dem Gemini-2-Bordcomputer der unbemannten Nasa-Mission aus dem Jahr 1965. Er war der Vorläufer des bei der Mondlandung vier Jahre später eingesetzten Rechners, konnte aber im Vergleich zu einem heutigen Smartphone lächerlich wenig: Mehr als 7000 Befehle pro Sekunde waren nicht drin.

In der Ausstellung geht es aber nicht nur um die Entwicklung der Computertechnik und auch nicht allein um die Mondlandung, sondern zum Beispiel darum, wie unsere Vorfahren zum Himmel blickten und immer »einen Schritt weiter« gegangen seien, sagte der Kurator Michael Mikolajczak. »Es wird eine Zeitreise bis heute«, kündigte er an, und auf dieser Zeitreise soll der Besucher zum Forscher werden.

Geplant ist, dass die Gäste im Nachbau eines Mondfahrzeugs von Apollo 17 virtuell über den Mond gleiten, bei einem Virtual-Reality-Rundgang die Weltraumstation ISS erkunden und in einer nachgebauten Sojus-Kapsel liegend ein Andockmanöver durchführen können. Außerdem soll es möglich sein, die Schichten eines Raumanzugs aufzublättern. Das Ganze werde als Erlebnisausstellung für die ganze Familie angelegt, hieß es gestern. Die Kinder sollen ihren Spaß auf dem Spielplatz »Lunar Lander Land« haben, der von dem Medienkünstler Volker Morawe aus Amsterdam eigens für das HNF gestaltet wird. Jungen und Mädchen können zum Beispiel durch eine Mondlandefähre klettern.

Astronauten für Rahmenprogramm

Aspekte der Ausstellung sind außer dem Blick in die Sterne mit einer Nachbildung der Himmelsscheibe von Nebra die Satellitennavigation, der »Sputnik-Schock« (1957 brachte die Sowjetunion den ersten Satelliten ins All und versetzte damit die USA und den Westen in Aufregung), die Space Shuttles und Weltraumstationen sowie die Zukunft der Raumfahrt. Wissenschaftler arbeiten bereits an einem Dorf auf dem Mond (Moon Village) als Zwischenstopp auf dem Weg zum Mars. Der »Aufbruch ins All« wird von dem Paderborner Innenarchitekten und Tischlermeister Alexander Ostermann gestaltet. Er will erreichen, dass sich die Besucher wie in einer fremden Welt vorkommen und immer höher schweben, bis sie im Weltraum ankommen.

Die Fotoschau »Ein kleiner Schritt – die Mondlandung in 50 Fotografien« wird getrennt von der Sonder- in der Dauerausstellung gezeigt. Die Bilder sind weit weniger bekannt als die vom Sprung auf den Mond und von der blauen Erde über der Mondlandschaft. Sie zeigen zum Beispiel die Informatikerin Margaret Hamilton mit einem Berg von Papier neben sich, auf dem der Softwarecode für die Apollo-Projekte aufgedruckt ist.

»Wir wollen mit den Fotos persönliche Geschichten erzählen und die damalige Computer- und Kommunikationstechnik erklären«, sagte Jochen Viehoff. Für das Rahmenprogramm zur großen Ausstellung versuchen die Macher im HNF Astronauten zu gewinnen, und für den 21. Juli ist etwas Besonderes geplant. Was, wurde am Donnerstag noch nicht verraten.