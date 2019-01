Von Manfred Stienecke

Im ausverkauften Paderborner Deelenhaus las die streitbare Publizistin aus ihrem Buch »Meine Nachmittage mit Eva«. Sie lernte die heute 86-jährige Holocaust-Überlebende Eva Szepesi bei einer früheren Leseveranstaltung kennen. Die beiden Damen freundeten sich an. Bärbel Schäfer besuchte die in Ungarn geborene und heute in Frankfurt am Main lebende Jüdin seitdem regelmäßig und schrieb deren Erlebnisse auf, über die Eva Szepesi zuvor kaum gesprochen hatte.

Schweigen in der Familie

»Ich bin mit diesem Buch schon eine Weile auf Lesereise. Aber dies hier ist die schönste Location«, begrüßte die 55-Jährige ihr Publikum im schnuckeligen Fachwerkhaus an der Krämerstraße, bevor sie routiniert und professionell in ihren Vortrag einstieg. Mit geschulter Moderatorenstimme trug die gebürtige Bremerin bei Verzicht auf größere Zwischenerläuterungen ausgewählte Passagen ihres Buches vor.

Der Reiz der Gesprächsaufzeichnung liegt in der Spiegelung der geschilderten Erlebnisse durch die Reflexionen der Autorin selbst. Bärbel Schäfer stellt die Erinnerungen der Holocaust-Überlebenden in den gedanklichen Dialog mit ihren eigenen Lebenserfahrungen. So schildert sie eindrücklich, wie in ihrer eigenen Familie über die dunkle Zeit des Nationalsozialismus’ beharrlich geschwiegen wurde. »Das Unter-den-Teppich-Kehren hatte bei uns Tradition«, beschreibt sie den Umgang mit dem Thema bei den Großeltern und Eltern.

»Wie hätte ich damals gehandelt?«

»Ich habe mich entschieden, hinzuschauen und den Teppich anzuheben«, bezeichnet Bärbel Schäfer diese Erfahrung als Motivation, ihrer jüdischen Freundin Gehör zu verschaffen. Dabei hinterfragt die Autorin durchaus selbstkritisch auch ihre eigene Haltung. »Wie hätte ich damals gehandelt?«, überlegt sie. Als Nachkriegs-Kind sei es schließlich einfach, Distanz zur »braunen« Zeit einzunehmen. Dabei sieht sie mit Sorge aktuelle Tendenzen in Teilen der Gesellschaft, die wieder die Ausgrenzung von Menschen betrieben, die anderer Herkunft, Religion und Hautfarbe sind.

Ihrem Lesevortrag lässt sich gut folgen. Bärbel Schäfer schreibt klar und ohne Umschweife in knappen, prägnanten Sätzen, ohne dabei auf atmosphärisch dichte, poetisch durchströmte Momente zu verzichten. Vor dem geistigen Auge entstehen plastische Bilder – von der Ankunft der Deportationszüge oder eben auch des eigenen Großvaters, der sich akkurat am Waschtisch rasiert. Die genaue Beobachtungsgabe der Autorin deckt sich mit dem wachen Erinnerungsvermögen der erzählenden Freundin.

Zuhörerinnen deutlich in der Überzahl

Nach der rund 70-minütigen Lesestunde, die sie ohne Pause absolviert und für die sie von ihren Zuhörern mit herzlichem Beifall bedacht wird, steht Bärbel Schäfer noch für persönliche Fragen am Signiertisch zur Verfügung.

Bei der Lesung im Deelenhaus ist das weibliche Publikum deutlich in der Überzahl. Wer gekommen ist, erlebt eine sachlich-disziplinierte Autorin, die so gar nicht in das Bild zu passen scheint, das man aus ihren früheren Krawall-Talkshows im Privatfernsehen kennt.

Bärbel Schäfer hat auch eine bemerkenswerte Richtung auf ihrem privaten Lebensweg eingeschlagen. Sechs Jahre nach dem Unfalltod ihres ersten Ehemannes heiratete sie 2004 den früheren stellvertretenden Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland, Michel Friedman. Anschließend konvertierte die getaufte Protestantin zum jüdischen Glauben.