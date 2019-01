Von Ingo Schmitz

Sande (WB). Ein mutmaßlicher Bombenbauer hatte im August 2018 für Aufregung in Sande gesorgt. Bei ihm war Sprengstoff entdeckt worden. Wie jetzt bekannt wurde, ist der 20-jährige Chemiestudent ins Visier der Polizei geraten, weil er Wochen vorher auf freiem Feld einen Sprengversuch unternommen haben soll.

Im August 2018 hatte die Polizei die Wohnung des aus Witten stammenden Studenten in einem Mehrfamilienhaus in Sande durchsucht und dabei zehn Kilogramm Sprengstoff gefunden. Die laut Polizei hoch explosiven Chemikalien waren damals zum Teil noch vor Ort am Boker Kanal von Spezialisten gesprengt worden. Von dem Beschuldigten fehlte zunächst jede Spur. Die Ermittler gingen damals davon aus, dass er sich im Urlaub befinden könnte. Tatsächlich meldete sich der Beschuldigte eine Woche später bei der Polizei. Nach den Vernehmungen kam er wieder auf freien Fuß.

Anklageerhebung noch unklar

Die Untersuchungen in dem Fall sind nach Auskunft der Staatsanwaltschaft noch nicht abgeschlossen. Damit ist noch nicht klar, ob und wann Anklage gegen den jungen Mann erhoben wird, der erst wenige Monate vor dem Zwischenfall nach Sande gezogen war.

Neben dem Studenten wird auch gegen einen 17-jährigen Jugendlichen ermittelt, der nach Meinung der Ermittler im Zusammenhang mit dem Sprengstofffund stehen könnte. Dessen Anwalt Detlev Stoffels aus Paderborn stellte auf Anfrage klar, dass der Jugendliche »so gut wie nichts« mit dem Fall zu tun habe. Er habe weder die Chemikalien erworben oder besessen noch gemischt.

Landwirte beobachten Sprengversuch

Nach Darstellung des Verteidigers habe der Chemiestudent den Jugendlichen lediglich zu einem Test mitgenommen, der einige Wochen vor der Wohnungsdurchsuchung stattgefunden habe. Dabei habe der Student auf offenem Feld ein Loch gebuddelt und dort ein vermeintlich explosives Gemisch platziert. Danach habe der Student das Gemisch mit einer Art Böller zünden wollen. Der Böller sei detoniert, das Gemisch aber habe nicht gezündet, berichtet Stoffels. Das – so der Anwalt – werfe die Frage auf, wie explosiv und gefährlich das Gemisch tatsächlich war, was bei dem Studenten gefunden wurde.

Der Knall des Böllers habe zumindest ausgereicht, um anliegende Landwirte auf die beiden Personen aufmerksam zu machen. Die Zeugen hätten das Autokennzeichen der Verdächtigen notiert, das Loch untersucht und dann die Polizei informiert. Über das Kennzeichen sei man schließlich an den Studenten gelangt. Mit dem Fall habe sich sogar der Staatsschutz befasst. Hinweise auf eine geplante Straftat habe man jedoch nicht finden können.

Wohnungsdurchsuchung mit Folgen

Die Polizei fand bei der Durchsuchung der Studentenwohnung in Sande den selbst hergestellten Sprengstoff. Bei dem Jugendlichen, dessen Wohnung in Büren durchsucht wurde, sei nichts entdeckt worden, sagte Stoffels dieser Zeitung. Er schätze den Fall so ein, dass es sich bei dem 17-Jährigen – wenn überhaupt – um einen Mitläufer handeln könnte.

Der Student hingegen hat nicht zum ersten Mal mit der Polizei zu tun. Schon 2016 hatte die Staatsanwaltschaft Hagen gegen den damals 18-Jährigen ermittelt. Damals hatte es rätselhafte Explosionen rund um ein Gymnasium in Herdecke gegeben. Mit einer selbstgebauten Rohrbombe war unter anderem ein Baum zerstört worden. Später wurde mit einer Bombe eine steinerne Tischtennisplatte gesprengt. Gegen den heutigen Studenten und mehrere andere Verdächtige wurde seinerzeit wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt. Bei der Durchsuchung des Elternhauses habe man aber keine Beweise gefunden. Daraufhin sei das Verfahren gegen den heutigen Studenten eingestellt worden.