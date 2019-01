Herbert Knebel hat sein Wohnzimmer in der Paderhalle eingerichtet. Foto: Michael Welling

Von Michael Welling

Paderborn (WB). »Der ganze Abend wird ein Geben und Nehmen. Ihr habt mir euer Eintrittsgeld gegeben, und ich hab’s genommen«. So beginnt Herbert Knebel seinen Auftritt in der Paderhalle.

Doch auch die 700 begeisterten Zuschauer in der ausverkauften Halle nehmen etwas mit: zwei Stunden bester Unterhaltung mit dem Entertainer und Kabarettisten Herbert Knebel, mit bürgerlichem Namen Uwe Lyko.

Mit seiner Kunstfigur des grantelnden Ruhrpott-Rentners ist Lyko nicht zuletzt durch seine ständige Präsenz bei den WDR-»Mitternachtsspitzen« bekannt geworden. Rund 30 Jahre steht er als Herbert Knebel nun schon auf der Bühne. In erweiterter Formation mit seinem »Affentheater« rockt er die großen Bühnen der Nation.

Eigenwilliger Ruhrpott-Dialekt

Da ist sein Auftritt in der Paderhalle am Donnerstag fast schon intim. Nur stellenweise musikalisch begleitet durch seinen exzellenten Gitarristen »Ozzy Ostermann« (Georg Göbel) breitet er das pralle Universum Knebel’scher Absurditäten aus.

Die eigenwillige Verwendung des Ruhrpott-Dialektes ist zu Knebels Markenzeichen geworden. Immer stehen der Irrwitz und die kleinen Tücken des Alltags im Mittelpunkt seiner kleinen Geschichten. Inmitten von Möbeln Marke »Gelsenkirchener Barock« erzählt er von ungenutzten Arbeitszimmern mit Yin-Yang-Umgestaltungsversuchen, von Fahrversuchen einer Witwe auf einem Idiotenhügel (»Kupplung kommen lassen« im Automatik-Wagen) und von seinem Nachbarn, der als Samenspender aktiv war. »Was andere arglos verschleudert haben, hat er brav zur Bank getragen«, heißt es eindeutig zweideutig.

Herbert selbst hat »alles bei mein Frau angelegt«. Um die Verhütung haben sich beide gleichberechtigt gekümmert: »Denn auch der Mann soll Verantwortung tragen. Wir haben beide abwechselnd die Pille genommen, ich habe sie schlechter vertragen als die Guste und bekam einen Damenbart«.

Spitzname »Steif-Tier«

Herrlich sein Sketch mit der Geburtstagsüberraschung (»Herbert, ist das nicht schön? Ja, das ist nicht schön«). Statt der erhofften Geldspende gibt es ein Wellness-Wochenende im Sauerland (»Ich hab’ se alle anne Wand meditiert«). Gesundheit steht eh im Focus des Frührentners Knebel, einen Besuch beim Arzt macht Herbert schließlich regelmäßig alle 20 Jahre. Um im Supermarkt an die Bückware zu kommen, hat Knebel zunehmend Probleme. Das bringt ihm beim Verkaufspersonal den Spitznamen »Steif-Tier« ein.

Seine ständig präsente Gattin Guste schickt ihn zur Wassergymnastik. Dort trifft er nur Frauen an, die er mit »Na, ihr Seepferdchen« begrüßt oder als »Arthrose-Bomben« bezeichnet. Auf die überflüssige Frage, was er denn hier wolle, antwortet Knebel: »Ich bin hier zum Eisschnelllauf und warte nur, bis das Becken zugefroren ist.«

Gag an Gag gereiht

So reiht sich Gag an Gag, mal zündend, mal nur leicht glimmend. Knebel berichtet von seiner »Ich-und-du-AG« mit seinem Nachbarn Manfred und Bombenentschärfungen in der Nachbarschaft. Große Heiterkeit erregen auch seine Erlebnisse als Taufpate und sein Harndrang im »Goldenen Broiler« samt Tücken der Toiletten-Armaturen oder seine leichte Gedächtnisschwäche auf dem Wochenendtrip gen Holland mit seiner Ehefrau Guste.

Zum Schluss greift Herbert Knebel zur Freude seines Publikums noch zur E-Gitarre, denn »der Blues kam über Nacht, und gegen Blueshochdruck helfen nur Bluesdrucktabletten.« Mit dem Beatles-Klassiker »When I’m 64« mit selbst verfasstem deutschen Text ging es nahtlos Richtung Zugaben und tosendem Schlussapplaus.