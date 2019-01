Paderborn (WB). Trotz wiederholter Warnungen vor Trickbetrügern am Telefon haben die Täter am Donnerstag einen fünfstelligen Bargeldbetrag erbeutet. Das Opfer (70) übergab das Geld an einen angeblichen »Notar«, dann wollten die Täter mehr. Erst als die Polizei eingeschaltet wurde, flog die Betrugsmasche auf.

In der Mittagszeit meldeten sich am Donnerstag insgesamt sechs ältere Männer und Frauen (68 bis 82 Jahre) aus dem Kreis Paderborn bei der Polizei. Sie waren von einer unbekannten Frau angerufen worden, die sich als Enkelin ausgegeben hatte und Geld für eine Eigentumswohnung brauchte. Die sechs vermeintlichen Opfer hatten die Masche erkannt und aufgelegt.

»Falscher Notar« holt Geld ab

Später am Nachmittag erfuhr die Polizei von einem weiteren Betrugsfall. Ein 70-Jähriger hatte einen fünfstelligen Geldbetrag an einen fremden Mann übergeben. Auch der Senior war mittags von seiner angeblichen Enkelin angerufen worden. Die Täterin hatte ihr Opfer durch geschickte Gesprächsführung davon überzeugen können, die echte Verwandte zu sein. Für einen Immobilienkauf benötige sie dringend Geld. Der Angerufene war fest davon überzeugt, dass die am Telefon geschilderte Angelegenheit stimmte und willigte ein, eine verfügbare Summe zu übergeben.

Die falsche »Enkelin« schickte »ihren Notar« zum Geldabholen. Wenige Minuten später stand der fremde Mann vor der Tür, nahm das Geld wortlos entgegen und verschwand. Kurz darauf rief die Täterin erneut an und »bat« um eine weitere hohe Geldsumme. Die Übergabe weiteren Geldes aus dem Vermögen des Opfers konnte noch rechtzeitig verhindert werden.

Tipps und Informationen im Internet

Zuletzt hatte die Paderborner Polizei am Dienstag vor Betrügern gewarnt, die unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Seniorinnen und Senioren am Telefon oder an der Haustür überrumpeln. Ziel der Kriminellen ist immer das Geld – manchmal auch Schmuck oder andere Wertsachen ihrer Opfer. Die Täterinnen und Täter erschleichen sich das Vertrauen und nutzen die Arglosigkeit sowie Hilfsbereitschaft älterer Menschen rücksichtslos aus. Die Polizei meint, dass die Opfer ohne die ausgedachte Vorgeschichte vermutlich kein Geld an Fremde herausgeben würden. Es gehe fast immer um hohe Summen.

Weitergehende Informationen zum Thema und Tipps zum Schutz vor Kriminalität zum Nachteil von Senioren hat die Polizei im Internet eingestellt .