Von Marion Neesen

Paderborn (WB). »Das tat schon weh«, gesteht Kreislandwirt Johannes Giesguth und hat noch die Kritik an seinem Berufsstand im Ohr, als das Thema Dürrehilfe im vergangen Sommer diskutiert wurde. Kaum hätten die Bauern ein schlechtes Jahr, schon riefen sie nach Milliarden, hätten sich die Landwirte anhören müssen. Was aus »den« Milliarden« geworden ist, erläuterten jetzt Giesguth, Stefan Berens und Dr. Josef Lammers.

17,8 Millionen Euro Dürrehilfe wurden den Landwirten in Nordrhein-Westfalen in Aussicht gestellt. Aus 637 Anträgen werden ihnen in den nächsten Wochen 15,5 Millionen Euro zum Schadensausgleich ausgezahlt. Die Beträge liegen je nach Einzelfall zwischen 3000 und 32.000 Euro, durchschnittlich aber bei 14.000 Euro. 50 Prozent ihrer Verluste können die Landwirte damit abfangen. Im Kreis Paderborn liegen sechs Anträge vor, wobei bei einem Antrag der Anspruch auf Hilfe noch nicht geklärt ist.

80 Landwirte hatten sich informiert

»Wie jeder andere Unternehmer auch tragen wir natürlich das Risiko und die Verluste unserer Betriebe«, tritt Johannes Giesguth den kritischen Äußerungen zur Dürrehilfe entgegen. Der Kreislandwirt verweist aber auch sowohl auf das Extremjahr 2018 als auch auf staatliche Bürgschaften, die etwa in der Industrie gewährt würden. Bei knapp 1500 Betrieben im Kreis Paderborn seien sechs Anträge eine Marginale, meint Dr. Josef Lammers, Geschäftsführer der Landwirtschaftskammer. Ebenso wie der Kreislandwirt und Stefan Berens, Unternehmensberater bei der Landwirtschaftskammer, bringt er erneut eine seit langem geforderte Risikoausgleichsrücklage als Instrument für derartige Ertragsaufälle ins Spiel. Demnach sollte Landwirten die Möglichkeit eröffnet werden, aus ihren Gewinnen steuerfrei eine finanzielle Reserve aufzubauen.

Anhand der reinen Zahlen sei erkennbar, dass die Dürrehilfe nur in geringem Maße eine solche gewesen sei, so Lammers. Die Nachfrage sei zunächst groß gewesen, so Stefan Berens. Etwa 80 Landwirte hätten sich informiert. Aufgrund der bürokratischen Hürden haben die meisten aber gleich abgewunken. So hätten 30 Prozent Ertragseinbußen nachgewiesen werden müssen.

Viehhalter sind doppelt gestraft

Reine Futtermittelbetriebe, gäbe es aber kaum. Bei den meisten Betrieben hätten die Ernteeinbußen beim Getreide durch gleichzeitig anziehende Preise für die Marktfrucht abgefangen werden können. Wer also sowohl Futtermittel als auch eine Marktfrucht anbaue, hatte keine Chance in den Genuss der Förderung zu kommen. Doppelt gestraft seien die Viehhalter. Sie müssen, weil nur ein Schnitt statt vier bis fünf Schnitte möglich waren, teures Futter zukaufen während gleichzeitig die Ferkelpreise im Keller seien. »60 bis 65 Euro Erlös pro Ferkel braucht man. Derzeit liegen die Preise aber bei 30 Euro«, sagt Stefan Berens. So manche Kuh habe sich erst einmal an den Geschmack von Stroh gewöhnen müssen, denn das werde üblicherweise nicht verfüttert. Aber auch beim Stroh sei der Preis auf Rekordniveau. Bis zu 36 Prozent teurer sei das Einzelfutter, beim Mischfutter seien es bis zu 15 Prozent.

»Viele Viehbetriebe haben sich zudem vorzeitig von ihren Rindern getrennt, nachdem klar war, es würde schwierig werden, sie über den Winter zu bringen«, interpretiert Stefan Berens die Zahlen aus den Schlachthöfen. Große Solidarität unter den Landwirten hatten Johannes Giesguth festgestellt. »Ich glaube, es wurde noch nie so viel Stroh aus dem Kreis Paderborn herausgefahren«, erläutert der Kreislandwirt, dass Bauern aus dem nicht ganz so hart getroffenen Kreis Paderborn Kollegen unterstützt hätten. Im Kreis Paderborn habe kein Betrieb aufgrund der Verluste aus dem vertrockneten Jahr aufgeben müssen, so die drei Vertreter der Landwirte. Höfe, die sich sowieso schon in einer Schieflage befunden hätten, hätten ebenfalls keine Chance auf die Subventionen gehabt. »Die Auswirkungen der Trockenheit ziehen sich aber noch weit ins Jahr 2019 hinein. Damit sind wir noch lange nicht fertig«, sagt Dr. Josef Lammers.

»Wir Landwirte arbeiten immer noch in der Natur, und die zeigt uns Grenzen auf«, blickt Johannes Giesguth zurück, aber auch zuversichtlich in die Zukunft, »neues Jahr, neues Spiel.«