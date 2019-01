Von Dietmar Kemper

Paderborn (WB). Die mögliche Städtepartnerschaft zwischen Paderborn und Tomsk in Westsibirien nimmt erste Konturen an. Die Deutsch-Russische Gesellschaft wirbt erneut dafür, die Stadt Paderborn ist nicht abgeneigt. »Wir befinden uns bei Tomsk in der Anbahnungsphase«, sagt der Referent für Städtepartnerschaften im Rathaus, Jens Kamp.

Ein Gespräch zwischen Bürgermeister Michael Dreier und dem Vorsitzenden der Deutsch-Russischen Gesellschaft Paderborn, Stefan Schwan, hat es bereits gegeben. Wie exklusiv berichtet, hatte Schwan Anfang Dezember, als die Gesellschaft ihren 15. Geburtstag im Rathaus feierte, im Gespräch mit dieser Zeitung Tomsk als neue Paderborner Partnerstadt favorisiert. Es wäre dann die sechste, nach Le Mans (Frankreich), Bolton (Großbritannien), Belleville (USA), Pamplona (Spanien), Debrecen (Ungarn) und Przemysl (Polen).

Ratsbeschlüsse erforderlich

Um eine Städtepartnerschaft zu begründen, seien gleichlautende Ratsbeschlüsse in den Kommunen erforderlich und vor allem Vereine oder Institutionen, »die das Gerüst schaffen, auf dem man aufbauen kann«, betont Kamp. Im Fall Tomsk könne die Deutsch-Russische Gesellschaft Paderborn diese Funktion übernehmen.

Russisch-Deutsches Haus ist interessiert

Die ist dazu auch bereit. »Wir haben mit dem Leiter des Russisch-Deutschen Hauses in Tomsk schon vor drei, vier Jahren gesprochen, er hat ein großes Interesse an einer Städtepartnerschaft mit Paderborn«, erzählt Stefan Schwan. Der Leiter des Hauses, Alexander Geier, habe gute Kontakte in die dortige Politik, ein entsprechendes Signal der Stadt fehle aber noch. »In der Region leben viele Russlanddeutsche mit persönlichen Beziehungen nach Deutschland, auch in den Kreis Paderborn«, betont Schwan.

Häuser aus Holz und zwei Hochschulen

Weil seine Schwiegereltern in Tomsk leben, ist er öfter dort. Da es in der Region viel IT gebe, sei Tomsk auch in wirtschaftlicher Hinsicht für Paderborn attraktiv. Tomsk mit seinen Häusern in Holzbauweise und seinen zwei Hochschulen verbinde wie Paderborn Tradition und Moderne miteinander. Olympiaden der Schulen beider Städte in Fächern wie Mathe und Deutsch könnten Kontakte unter jungen Leuten schaffen.

Für denkbar hält Schwan zudem, dass das renommierte Tomsker Puppentheater bei den Paderborner Puppenspielwochen auftritt. Die Deutsch-Russische Gesellschaft Paderborn will die Kontakte zum Russisch-Deutschen Haus, das die Kultur, Traditionen und Sprache der Russlanddeutschen pflegt, vertiefen und überlegt, eine Reise nach Tomsk anzubieten.

Die Bürger müssen die Städtepartnerschaft mit Leben füllen

Eine Städtepartnerschaft müsse von den Bürgern gelebt werden, ansonsten verkomme sie zur »Karteileiche«, mahnt Jens Kamp. Die Zahl der Partnerstädte sei nicht entscheidend, sondern die Frage, ob es für jede jemanden oder mehrere gibt, die sich darum kümmern. Grundsätzlich stehe Paderborn neuen Kontakten zu ausländischen Städten »sehr positiv« gegenüber. Bürgermeister Dreier pflichtet Kamp bei: »Die Beziehungen zwischen den Städten leben vom Austausch zwischen den Menschen und nicht von den Unterschriften unter den Partnerschaftsurkunden.«

Die enorme Entfernung bis Tomsk (etwa 6000 Kilometer, sieben Flugstunden) sieht Kamp nicht als Problem an. Es komme darauf an, jemanden, der für 50 Euro nach Barcelona fliege, für eine Stadt so stark zu interessieren, dass er viele Stunden in Kauf nimmt, um bis nach Przemysl oder eben Tomsk zu fahren.

Austausch zwischen Schulen, Vereinen und Unternehmen

Städtepartnerschaften kurbeln erfahrungsgemäß den Austausch zwischen Schülern, Universitäten, Unternehmen, Sportvereinen und Kultureinrichtungen an. Sie können in angespannten Zeiten aber auch ein Zeichen der Verständigung sein und Brücken bauen. Angesichts der frostigen deutsch-russischen Beziehungen könnte Tomsk dazu beitragen, das Eis zu brechen.

Brücken bauen in schwierigen Zeiten

»Städtepartnerschaften sollten sich von den Dissonanzen in der großen Politik lösen«, betont Kamp. Das funktioniere zwischen Paderborn, Debrecen und Przemysl gut. Obwohl in Ungarn und Polen rechtsnationale Politiker an die Macht gekommen sind, läuft demnach der Austausch zwischen den Menschen dort und denen in Paderborn weiter. Apropos Debrecen und Przemysl: Die Anbahnungsphase dauerte in beiden Fällen bis zu zwei Jahre. In der Wendezeit hatten sich Freundeskreise gegründet, die Gegenbesuche organisierten – am Ende stand die Partnerschaft.