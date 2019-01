Von Maike Stahl

Paderborn (WB). Benhausen ist der Paderborner Stadtteil, in dem am meisten Auto gefahren wird. Gleichzeitig sind die Benhauser besonders selten zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs. Das ist ein Ergebnis aus der Mobilitätsbefragung, für die im Juni 10.000 Paderborner Haushalte angeschrieben wurden. Die ermittelten Daten sind eine Grundlage für das Mobilitätskonzept.

Einen Auszug stellte Antje Janßen vom Planungsbüro LK Argus am Donnerstagabend im Bauausschuss vor. Insgesamt haben sich 1893 Haushalte mit 4731 Personen an der Befragung beteiligt. »Das entspricht einem Rücklauf von 2,8 Prozent der Bevölkerung und ist ein sehr guter Wert«, erläuterte Antje Janßen. »Damit konnten wir die Daten von knapp 15.000 Wegen innerhalb der 15 Sozialräume ermitteln.«

Daraus haben die Planer folgende Erkenntnisse gewonnen: An einem normalen Werktag sind 87 Prozent der Paderborner unterwegs. Jeder legt 3,8 Wege zurück. Frauen zwischen 30 und 64 Jahren sind am meisten unterwegs, Kinder zwischen sechs und 17 Jahren am wenigsten.

Elf Prozent der Haushalte haben ein Pedelec

Für ihre Wege verfügen die Haushalte im Schnitt über 1,4 Autos und 2,4 Fahrräder. Elf Prozent der Haushalte haben angegeben, ein Pedelec zu besitzen. 17 Prozent besitzen eine Dauerkarte für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).

Das am häufigsten genutzte Verkehrsmittel der Paderborner ist das Auto (52 Prozent). Dabei fahren diejenigen, die in der Altstadt leben, am wenigsten Auto. Knapp ein Viertel aller Wege werden mit dem Fahrrad zurückgelegt, jeder fünfte Weg zu Fuß und nur 7 Prozent mit dem ÖPNV. Mit Bus und Bahn fahren die Befragten am häufigsten zur Hochschule (34 Prozent) und zur Schule (19 Prozent).

Nutzung von Bus und Bahn rückläufig

Für alle anderen Wege spielt der ÖPNV mit deutlich unter 10 Prozent nur eine sehr geringe Rolle in Paderborn. Damit ist die Nutzung von Bus und Bahn in Paderborn von 9 Prozent bei der vorherigen Befragung im Jahr 2013 auf 7 Prozent gesunken. 85 Prozent aller Haushalte könnten aber innerhalb von 5 Minuten zu Fuß eine Bushaltestelle erreichen. Der Radverkehrsanteil hat hingegen von 15 auf 23 Prozent zugenommen. Besonders häufig sind Kinder und Jugendliche mit dem Rad unterwegs (39 Prozent).

Die Paderborner Bevölkerung verbringt durchschnittlich täglich 72 Minuten im Verkehr. Die Wege, die im Schnitt 8,4 Kilometer lang sind, werden zu 83 Prozent innerhalb Paderborns zurückgelegt, 15 Prozent, in der Regel Wege zur Arbeit, führen über die Stadtgrenze hinaus. Dabei sind Bielefeld, Bad Lippspringe und Salzkotten die häufigsten Ziele.