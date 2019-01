So sieht der Activity-Park nun von Innen aus: Oben links ist eine Boulder-Wand, rechts darf geklettert und gehangelt werden. Links unten ist ein Sprungturm zu sehen. Statt ins Wasser geht es ins Schaumstoffbecken. Rechts unten: Mehr als 50 Trampoline warten auf bewegungshungrige Menschen. Foto: Besim Mazhiqi

Paderborn (WB/itz). Noch wird gehämmert, geschraubt und gebohrt. Doch die Eröffnung lässt nicht mehr allzu lange auf sich warten: Noch im ersten Quartal 2019 eröffnet im Gewerbegebiet Mönkeloh der neue Activity-Park. Das WESTFÄLISCHE VOLKSBLATT durfte einen ersten, exklusiven Blick in die Freizeithalle werfen.

Ganz klar: Die ehemalige Eissporthalle ist nicht mehr wieder zu erkennen. Alles ist neu und trendy gestaltet. An riesigen Metallkonstruktionen hängen Seile, Netze oder auch Schaukelelemente und warten auf bewegungshungrige Kinder und Erwachsene.

Foto: Besim Mazhiqi

Denn das Besondere ist, so Inhaberin Olga Raev, dass es auch für besonders sportliche Personen einen Parcours gibt, der jeder Militärausbildung zur Ehre gereichen würde.

Hinzu kommen 50 Trampoline in allen Varianten – sei es zum Saltoschlagen und Sprung ins Schaumstoffbad, Cardio-Training oder Basketball. Ursprünglich sollte der Activity Park bereits Ende 2018 eröffnen. Es sei an verschiedenen Stellen zu Verzögerungen gekommen, berichtete Olga Raev am Freitag. Gesucht wird auch noch Personal.