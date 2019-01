Von Ingo Schmitz

»Die Region wächst. Und auch das Finanzamt wird erweitern«, bekräftigte Werner Brommund, Oberfinanzpräsident der Oberfinanzdirektion NRW, die Überlegungen, die schon seit geraumer Zeit in Arbeit sind. In den vergangenen sechs Jahren hatte der bisherige Dienststellenleiter des Finanzamts Paderborn, Thomas Hartmann, sich mit dem Thema Expansion befasst. Gestern wurde der 65-Jährige rückwirkend zum 31. Dezember in den Ruhestand verabschiedet. Sein Wunsch: Es soll nicht noch einmal sechs Jahre dauern, bis die Erweiterung des Gebäudes voran schreitet.

Nach Angaben von Werner Brommund sollen die Ausbaupläne nun endlich konkreter werden. Die Haushaltsmittel seien eingestellt. Eine Jahreszahl, wann die Erweiterung vollzogen ist, mochte er dennoch nicht sagen.

Raumbedarf für fast 400 Beschäftigte

Der Raumbedarf bei den fast 400 Beschäftigten des Finanzamts sei stark gewachsen. »Es fehlen rund 1800 Quadratmeter«, sagte der bisherige Leiter Hartmann. Aktuell hat das Finanzamt Büroflächen in der Andreasstraße gemietet, um das Defizit aufzufangen. Am Standort in der Bahnhofstraße sei nun ein großer Anbau vorgesehen. Dieser soll quer hinter das markante Gebäude errichtet werden – und zwar in voller Geschosshöhe.

Bei seinem Abschied zog Thomas Hartmann eine persönliche Bilanz. Der Lippstädter habe durch seine häufig wechselnden Einsatzorte mehr 600.000 Kilometer zwischen Wohnort und Arbeitsstätte zurück gelegt. »Da lernt man manchen Polizisten kennen«, schmunzelte er.

Zuständig für 34.630 Unternehmen

Werner Brommund führte den neuen Dienststellenleiter Martin Kaufmann im Rahmen einer Feierstunde in sein neues Amt ein. Kaufmann, der auch in Paderborn lebt, ist 59 Jahre alt und nach Meinung des Oberfinanzpräsidenten ein »versierter Steuerrechtler, der nie die Beschäftigten aus den Augen verliert«. Für Kaufmann ist es das dritte Mal, dass er im Finanzamt Paderborn tätig sein darf (Zur Person).

Die Landesbehörde ist für die Städte Paderborn, Bad Lippspringe, Bad Wünnenberg, Büren, Delbrück, Lichtenau, Salzkotten und die Gemeinden Borchen, Hövelhof und Altenbeken zuständig. Das sind 307.000 Einwohner sowie 34.630 Unternehmen, die betreut werden. Die Zahl der Firmen gliedert sich in 764 Großbetriebe und knapp 7000 Mittel- und Kleinbetriebe. Die größte Gruppe machen die Kleinstbetriebe aus: Insgesamt sind es 26.916.