Von Jürgen Spies

Paderborn (WB). Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 1 bei Paderborn ist am späten Freitagabend ein Autofahrer getötet worden. Bei dem Frontalzusammenstoß zweier Pkw zogen sich zwei weitere Personen schwerste Verletzungen zu.

Der Unfall ereignete sich gegen 22 Uhr auf der B1 etwa in Höhe Mastbruch. Aus noch ungeklärter Ursache waren bei Schneeregen ein Volvo und ein BMW frontal zusammengestoßen. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass die Fahrzeugfronten bis zur Unkenntlichkeit der Fahrzeugtypen deformiert wurden. In die Unfallstelle fuhr noch ein drittes Auto, dass gegen den BMW stieß.

Nachfolgende Verkehrsteilnehmer alarmierten umgehend Polizei, Notarzt samt Rettungsdienst sowie Feuerwehr, die binnen weniger Minuten allesamt zur Stelle waren. Ein Sprecher der Polizei sagte am späten Abend: »Wie der Hergang dieses Unfalls genau war, ist noch völlig unklar. Aufgrund der Spurenlage ist nur sicher, dass Volvo und BMW frontal aufeinanderprallten.« Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger eingeschaltet.

Der Fahrer des Volvo starb noch an der Unfallstelle; die Beifahrerin zog sich schwerste Verletzungen zu. Der schwerstverlezte Fahrer des BMW schwebt in Lebensgefahr.