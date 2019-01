Von Jürgen Spies

Autofahrer aus Bielefeld stirbt nach Frontalzusammenstoß auf der B1 in Paderborn Fotostrecke

Foto: Jürgen Spies

Zum Unfallzeitpunkt gegen 22 Uhr war ein BMW-Fahrer aus Richtung Elsen kommend in Richtung Detmold unterwegs. In Gegenrichtung fuhren ein Volvo und ein Mercedes-Kombi. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet BMW bei Schneetreiben auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und kollidierte in Höhe der Lippebrücke frontal mit dem entgegenkommenden Volvo. Wenig später prallte noch der nachfolgende Mercedes in die Unfallstelle.

26-jähriger BMW-Fahrer in Lebensgefahr

Die Wucht der Kollision zwischen dem BMW und dem Volvo war so stark, dass die Fahrzeugfronten bis zur Unkenntlichkeit der Autotypen deformiert wurden. Im Volvo wurde der 49-jährige Fahrer eingeklemmt; er verstarb noch an der Unfallstelle. Die 45-jährige Beifahrerin im Volvo wurde schwer verletzt. Der 26-jährige BMW-Fahrer zog sich schwerste Verletzungen zu; er schwebt in Lebensgefahr. Auch der Mercedesfahrer (61) wurde schwer verletzt.

Die Feuerwehr befreite den im Wagen eingeklemmten Volvofahrer mit hydraulischem Gerät aus dem Fahrzeugwrack. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch den eingetroffenen Notarzt und der Besatzung eines Rettungswagens verstarb der Bielefelder noch an der Unfallstelle.

Die drei zum Teil schwerstverletzten Autoinsassen wurden nach Erstversorgung in Paderborner Krankenhäuser gebracht.

Straße für mehrere Stunden gesperrt

Zur Unfallaufnahme, zur Bergung der Fahrzeuge, zur Beseitigung der weit verstreuten Trümmerteile und der ausgeflossenen Betriebsstoffe wurde die Bundesstraße 1 bis Samstagmorgen 2.30 Uhr weiträumig und in beide Richtungen gesperrt.

Die Leitstelle in Büren-Ahden hatte ein Großaufgebot an Einsatzkräften zur Unfallstelle geschickt, darunter vier Rettungswagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeuge aus Paderborn, außerdem den Leitenden Notarzt und 55 Feuerwehrleute aus den hauptamtlichen Paderborner Wachen Nord und Süd sowie ferner Feuerwehrkräfte aus Marienloh und Bad Lippspringe.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Paderborn ist ein Sachverständiger zur genauen Ermittlung des Unfallhergangs eingeschaltet worden.