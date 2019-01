Paderborn (WB/ecke). Zu einer Kollision zwischen einem Geländewagen und einem privaten Krankentransportfahrzeug kam es am Samstagmittag am »Seskerbruch« in Paderborn.

Die 42-jährige Fahrerin eines schwarzen Ssangyong-Pkw, die in Richtung Benhausen unterwegs war, erfasste mit ihrem Fahrzeug einen von rechts aus der Straße »Dörenerholzweg« kommenden Krankenwagen. Beide Fahrzeuge landeten nach dem Zusammenstoß Seite an Seite im Straßengraben, wobei sich die Ssangyong-Fahrerin Verletzungen zuzog. Der Fahrer und der Betreuer im Krankenwagen blieben unverletzt. Eine liegend transportierte Seniorin in dem Krankenfahrzeug wurde in einen Rettungswagen verlegt und zur näheren Untersuchung ins Krankenhaus gefahren.