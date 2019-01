Seine Majestät Ralf Brinkmann und seine charmante Schützenkönigin Monika Koch haben den Lichtmessball eröffnet. Mehr als 600 Gäste feierten im festlich dekorierten Schützenhof eine fulminante Ballnacht in bester Stimmung. Foto: Ingo Schmitz

Von Ingo Schmitz

Paderborn (WV). Was für ein Ball! Was für ein Ambiente! Der Lichtmessball des Paderborner-Bürger-Schützenvereins hat einmal mehr die Besucher begeistert. Das amtierende Königspaar Ralf Brinkmann und Monika Koch stand im glanzvollen Mittelpunkt einer fulminanten Festveranstaltung.

600 Gäste beim fulminanten Lichtmessball des Paderborner-Bürger-Schützenvereins Fotostrecke

Foto: Ingo Schmitz

Das erste Lob des Abends sprach Oberst Thomas Spieker seinem »Mister Lichtmessball« aus: Adjutant Marc Klaholt-Heiermeyer und alle am Aufbau beteiligten Schützenbrüder hatten dem sonst eher schmucklosen Saal des Schützenhofs eine faszinierend schöne Kulisse verpasst. Die mehr als 600 Gäste zeigten sich begeistert von der Rekonstruktion des alten Historischen Rathaus-Saals samt Kronleuchtern und Blumenschmuck.

Noch längst nicht angestaubt

Volle Aufmerksamkeit galt der Hofgesellschaft des Bürger-Schützenvereins mit den beiden Majestäten an der Spitze: Schützenkönig Ralf Brinkmann und seine charmante Schützenkönigin Monika Koch genossen gemeinsam mit der Hohen Frau Zeremonienmeisterin Silke Bauer und dem Führenden Zeremonienmeister Olaf Hildebrandt sowie den Hofdamen und Hofherren das gesellschaftliche Großereignis. Auch wenn der Ball eine lange Tradition hat, so wirkt er längst nicht angestaubt. Im Gegenteil.

Seinen ganzen Charme ließ Oberst Thomas Spieker bei der Begrüßung spielen. Mit seiner gewohnt hintergründigen und augenzwinkernden Art sprach der Oberst alle weiblichen Gäste an, ohne die der Ball nicht denkbar wäre: »Der Lichtmessball blüht geradezu auf durch Ihre weibliche Anmut, durch Ihren samtenen Charme und durch Ihre geistreiche und oft auch geheimnisvolle Aura.« Klar, dass an dieser Stelle der tosende Applaus den Damen galt.

Nach dem Paderborner Nationaltanz »Tampet«, im klassischen Stil dargeboten von der Hofgesellschaft, ging es gleich mit Wiener Walzer los. Dabei stellten die Gäste unter Beweis, dass Standard-Tanz noch lange nicht ausgestorben ist. Jung wie Alt fühlten sich auf dem Parkett sichtlich wohl.

Ehrennadel für Feuerwehrchef Ralf Schmitz

Einer der Höhepunkte des Abends war die Verleihung der Ehrennadel des PBSV an den Leitenden Branddirektor Ralf Schmitz. In seiner Laudatio zu dieser seltenen Auszeichnung hob Oberst Thomas Spieker hervor, dass der Chef der Feuerwehr sich »in vorbildlicher Weise bei der Erstellung von Sicherheitskonzepten für das Paderborner Schützenfest und für den Familientag« einsetze.

Spieker weiter: »Ohne diese Sicherheitskonzepte wären unsere Veranstaltungen nicht mehr zulässig. Du trägst mit Deiner fachlichen Unterstützung entscheidend dazu bei, dass wir Paderborner Schützen auch bei immer schärfer werdenden Sicherheitsvorschriften weiterhin Heimat- und Traditionspflege im besten Sinne betreiben können.«

Angeheizt durch eine flotte Feuershow und die rasanten Klänge des Party-Symphonie-Orchestras feierten die Gäste bis tief in die Nacht. Die nächsten Höhepunkte des PBSV warten bereits: Am 16. März sind Bataillonswahlen, am 5. April Königsabend.