Von Maike Stahl

Paderborn (WV). Nachdem die Liebe zur Heimatstadt sich zunächst so gar nicht bei ihr einstellen wollte, ist Lea Hansjürgen, wie sie selbst sagt, jetzt auf einem guten Weg. Denn sie hat eine attraktive Kulturszene in Paderborn ausgemacht, die allerdings eher im Verborgenen agiere. Mit dem Format XO-Talk ist Hansjürgen angetreten, um das zu ändern.

Mit Erfolg. Denn der dritte Talk am Freitagabend fand nicht nur im Rathaus statt, sondern war mit mehr als 200 Teilnehmern auch restlos ausgebucht. Vor der Tür tummelten sich noch etliche Interessierte in der Hoffnung, über die Warteliste Zutritt zu bekommen. Neben Kulturschaffenden waren auch viele »Möglichmacher« aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung ihrer Einladung gefolgt, und kamen miteinander ins Gespräch.

Im Vergleich zu anderen Städten gibt es Nachholbedarf

Für reichlich Themen sorgten Moderatorin Julia Ures, die Podiumsgäste Dompastor Nils Petrat, Univizepräsidentin Simone Probst, Veranstalter und Clubbetreiber Dominik Nösner sowie Yvonne Johannsen aus Dortmund vom Verein »Die Urbanisten«.

Nösner hat ähnlich wie Hansjürgen festgestellt, dass in Paderborn viel gemeckert wird, dass zu wenig los sei. »Für uns ist so der Stein ins Rollen gekommen, mit dem Wohlsein einen Club in der Innenstadt zu eröffnen.« Das habe einfach gepasst, zumal die Stadt, ihn bei diesen Plänen ideell unterstützt habe und Räume schnell gefunden waren.

Genau da liegt laut Karsten Strack für viele Kulturschaffende das Problem. »Wir brauchen dringend weitere, zentrale Kulturorte, da haben wir im Vergleich zu anderen Städten echten Nachholbedarf«, sagte der Verleger und Veranstalter.

»Bei Veranstaltungen für 50 Leute ist einiges machbar, aber bei einem Clubkonzert für 400 Besucher wird es schon problematisch.« Daher wundere es ihn nicht, dass 90 Prozent der kreativen Köpfe, die in Paderborn populäre Musik und Medien studieren, nach dem Abschluss der Stadt den Rücken kehren.

Für seine Poetry-Slams hat Strack neue Räume erschlossen – bei der katholischen Kirche, als bedeutendem Immobilienbesitzer in der Stadt. Diese hat selbst den Dom für Poetry Slams geöffnet. »Für uns ist es natürlich eine sensible Frage, wie weit wir sakrale Räume öffnen können, ohne dass sie ihre Aura verlieren«, sagte Petrat.

Beim Poetry Slam und dem Paddy Kelly-Konzert im Dom habe es durchaus Gegenwind gegeben. »Eine sensible Öffnung ist okay, aber es soll auch nicht an jedem Ort alles gleich stattfinden«, sagte er und erinnerte an viele andere vielfältige kulturelle Beiträge der Kirche für das kulturelle Leben.

Mehr Unordnung und »lustige Lautstärke«

Simone Probst unterstützte die Forderung Karsten Stracks nach mehr Räumen, in denen man kreativ tätig werden könne. »Wir brauchen ein bisschen mehr Unordnung«, sagte sie. Dazu gehöre auch mal eine »lustige Lautstärke«.

Es bedürfe vor allem zentraler Räume, in denen sich die Kreativwirtschaft wiederfinde, damit die Studenten auch eine berufliche Perspektive in Paderborn sehen. »Dafür wollen sie nicht in eine abgewirtschaftete Kaserne am Stadtrand«, machte sie deutlich und wünschte sich neue Formate für den Austausch mit denjenigen, die noch die nächsten 30 Jahre in Paderborn leben wollen.

Ina, die in Paderborn populäre Musik studiert, ergänzte, dass es den Studenten nicht nur um die Feierkultur gehe. »Wir wünschen uns eine lebenswerte Stadt, die uns Perspektiven bietet. Wenn die Macher alle zwei drei Jahre wechseln, weil sie ihr Studium beenden und wegziehen, ist es schwer, hier kulturell etwas zu etablieren.«