Von Dennis Pape und Manfred Stienecke

Von den elf zu den Vorspielen im Bezirk Detmold-Süd angetretenen Musikschülern konnten sich gleich drei die Weiterleitung zum Landesfinale sichern, das vom 6. bis 10. März in Köln ausgerichtet wird.

Die beste Leistung der Drei zeigte am Samstag Leonhard Kühle aus Paderborn am Violoncello. Für seinen Vortrag, bei dem er von Kirstin Hütterott am Klavier begleitet wurde, erhielt der 15-Jährige von der Fachjury die Höchstzahl von 25 Punkten. Vor zwei Jahren hatte es Leonhard Kühle mit einem Cello-Quartett der Paderborner Musikschule schon bis ins Bundesfinale geschafft.

Zehn Erste Preise

Einen Ersten Preis und damit zugleich die Weiterleitung zum Landeswettbewerb gab es auch für die Akkordeonspieler Alejandro Peters aus Schloß Neuhaus und Niklas Janzen aus Hövelhof, die jeweils 23 Punkte für ihre Vorspiele erhielten.

Erste Preise ohne Weiterleitung zum Landesfinale erspielten sich zudem Stephanie Eckert aus Hövelhof (Violine, 23 Punkte), Bai Hang Xie aus Paderborn (Violine, 22 Punkte), Julika Stadler aus Paderborn (Violine, 22 Punkte), Lena Petri aus Paderborn (Violine, 21 Punkte), Amelie Bohn aus Delbrück (Akkordeon, 21 Punkte) sowie Emilia Maifeld aus Hövelhof und Lorena Gerlach aus Schloß Neuhaus (Duo Klavier/Holzblasinstrument) mit 22 Punkten. Einen Zweiten Preis gab es für Maximilian Pachur aus Hövelhof (Akkordeon, 19 Punkte).

»›Jugend musiziert‹ ist eine tolle Möglichkeit für junge Künstler, sich weiter zu entwickeln«, sagte Julia Simon aus Höxter, die in der Kategorie Pop-Gesang angetreten war. »Hier geht es wirklich noch zu 100 Prozent um die Musik.«

Demografischer Wandel spürbar

Etwa 60 Vorträge gab es am Samstag in der Aula im Haus der Volkshochschule in Höxter sowie im Konzertsaal und in der Ackerscheune der Abtei Marienmünster – im vergangenen Jahr waren es noch mehr als 90. »Ein Grund dafür sind sicherlich die Kategorien wie Bläserduo und Streichersolo – das war vor drei Jahren nicht anders. Dennoch dürfen wir die Augen nicht davor verschließen, dass der demografische Wandel auch vor uns nicht Halt macht«, sagte Romana Papenkordt. Die Regionalkoordinatorin des Wettbewerbs wies auch darauf hin, dass der Wettbewerb moderner werde – was beispielsweise der große Zuwachs an Teilnehmern im Bereich Pop-Gesang zeige.

In diesem Jahr standen in der Solowertung Streichinstrumente, Akkordeon und eben Popgesang auf der Agenda sowie die Duo-Wertung für Klavier und ein Holzblasinstrument. Im kommenden Jahr werden im klassischen Bereich Klavier und Harfe als Soloinstrumente sowie Streicher- und Bläserensembles und Kammerensembles mit Akkordeon gewertet. Im Popbereich stehen Gesang, Schlagzeug und Gitarre auf dem Programm.