Von Manfred Stienecke

Der am Freitag bei der Kandidatenkür im CDU-Bezirksvorstand gegen Birgit Ernst (50) aus Werther unterlegene 52-jährige Politiker verzichtete gestern auf die Teilnahme am Empfang im Hotel Aspethera. »Er lässt sich entschuldigen. Die Entscheidung hat ihn sehr getroffen und er benötigt jetzt erst mal eine Auszeit«, begründete dessen Stellvertreter in der Ortsunion, Holger Budde, das Fehlen. »Dass er nicht als Kandidat für das Europaparlament gewählt worden ist, ist menschlich sehr enttäuschend. Er war zehn Jahre lang Vertreter von Elmar Brok. Dass die Nummer zwei nicht nachrücken darf, wenn die Nummer eins geht, ist schwer zu verstehen.«

Brok stützt Auschwitz-Gedenken

Auch der heimische Europaparlamentarier Elmar Brok, der zuvor überraschend seinen sicheren Listenplatz verloren hatte und dem künftigen Europaparlament nicht mehr angehören wird (Budde: »Ein großer Verlust nicht nur für OWL, sondern für ganz Europa«), äußerte Unverständnis für das politische Machtspiel. »Qualifikation gehört oft nicht mehr zu den gängigen Wahlkriterien«, meinte er im Blick auf Schulze-Waltrups Funktion als sein persönlicher Stellvertreter in Straßburg. »Er hätte es verdient gehabt, ins Europaparlament einzuziehen.«

Den Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau am gestrigen Sonntag nahm Brok zum Anlass, auf die geschichtliche Verantwortung der Nationen hinzuweisen. »Wir müssen daran arbeiten, dass die Erinnerung an diese schreckliche Zeit bestehen bleibt und sich ein solches Geschehen nicht wiederholen kann.« Europa dürfe es nicht zulassen, dass Nationalisten in vielen Ländern die Ereignisse leugneten.

Linnemann: »AKK macht das richtig gut«

Der heimische Bundestagsabgeordnete Carsten Linnemann räumte bei seinem Rückblick auf das vergangene Jahr »politisches Theater in Berlin« ein. Nach dem Gezerre um die Große Koalition hätten der Streit in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und die Diskussion um die Trennung von Parteivorsitz und Kanzlerschaft die Partei in Atem gehalten. »Ich finde die Trennung der beiden Ämter gut«, sagte der Unionsabgeordnete. »Es darf einfach nicht sein, dass die Parteispitze und die Regierungsspitze immer nur dasselbe sagen.« Linnemann, der bei der Wahl des Parteivorsitzenden Friedrich Merz unterstützt hatte, attestierte der neuen Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer hier Profil. »Sie macht das richtig gut. Sie weiß, dass sie immer auch einen Schritt weiter gehen kann als die Regierung.«

In weiteren Grußworten bemühten sich der Landtagsabgeordnete Daniel Sieveke (»Die Kulturförderung des Landes war noch nie so hoch wie jetzt«) und der stellvertretende Bürgermeister Dieter Honervogt (»Wir haben in Paderborn eine tolle Entwicklung genommen«) um eine Aufhellung des Bildes.

Blick inter die Theaterkulissen

Gastrednerin Katharina Kreuzhage richtete in ihrem abschließenden Vortrag den Blick hinter die Kulissen des Theaters und machte auf finanzielle Belastungen aufmerksam, die es zu schultern gelte. So sei der Arbeitsmarkt für das Bühnenpersonal derzeit »leer gefegt«, was ihr bei der Besetzung zweier Stellen für Bühnenmeister erhebliche Probleme bereite. Auch die Neubesetzung einer frei gewordenen Stelle für die Theaterpädagogik sei ihr noch nicht gelungen, obwohl der Arbeitsmarkt hier mehr hergeben müsste. »Bedauerlicherweise hat Paderborn nach wie vor keinen guten Ruf«, sagte sie. Die Stadt sei deshalb gut beraten, ihr Angebot noch stärker auf Bedürfnisse junger Leute auszurichten.