Von Manfred Stienecke

»Wir machen keine schlechte Politik in Berlin«, betonte Burkhard Blienert am 26. Januar vor rund 180 Gästen im Hotel Aspethera. »Wir haben in der Großen Koalition den Mindestlohn, die Musterklagen beim Verbraucherschutz und das Kita-Gesetz durchgesetzt – das steht auf unserer Habenseite.«

Dennoch habe man an der Seite der »Schwatten« viele Probleme liegen lassen. »Wir kriegen den Klimawandel und die Agrarwende nicht gelöst und beim Tempolimit kommen wir nicht weiter.« Zudem habe man bei der Integration von Flüchtlingen viel Vertrauen verloren. »Ich würde mich freuen, wenn Paderborn sich dazu durchringen könnte, Flüchtlinge aufzunehmen«, sagte Blienert unter dem Beifall der Zuhörer.

Investitionen in Bildung und Gesundheit

Die SPD müsse sich wieder auf ihre eigentliche Rolle besinnen. »Wir müssen wieder klar machen, auf wessen Seite wir stehen«, so der Kreisvorsitzende. Es gelte, dort zu investieren, »wo die Menschen es brauchen«, nämlich in Bildung, Soziales und Gesundheit. Blienert sprach sich für die Beibehaltung der Bürgermeister-Stichwahl aus. Als gelungenes Beispiel für die Zusammenarbeit in den Räten nannte er die Gründung der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft in der Stadt Paderborn.

Die heimische SPD-Kandidatin für die Wahlen zum Europaparlament im Mai, Sally Starken (28) aus Bielefeld, bezeichnete den Urnengang als »Schicksalswahl« für Europa. In ihrem kurzen Großwort forderte sie eine »solide Integrationspolitik«.

Riegraf: Wissenschaftliche Freiheit sichern

Festrednerin des Vormittags war Uni-Präsidentin Prof. Dr. Birgitt Riegraf, die vor Einschränkungen der wissenschaftlichen Freiheit warnte. Wer wie US-Präsident Donald Trump wissenschaftliche Erkenntnisse etwa zum Klimawandel grundsätzlich anzweifle, erschüttere auch die Grundfesten der Demokratie.

Auch in Deutschland sieht Riegraf die Tendenz zur Relativierung von Forschungsergebnissen, etwa wenn der Klimawandel als Panikmache bezeichnet oder die Abschaffung der Geschlechterforschung gefordert werde. Sie rief die Politik dazu auf, die Rahmenbedingungen für eine unabhängige Forschung zu sichern.

Musikalisch aufgelockert wurde der Empfang durch die Pianistin und Sängerin Julia Hachenberg.