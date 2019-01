Von Manfred Stienecke

»Jeder Student ist mit mindestens einer Arbeit vertreten«, erläutert Kunstdozentin Eva Weinert. Um den Gästen, die sich bis zum kommenden Montag täglich von 10 bis 19 Uhr einen Eindruck von den diversen Themenfeldern der Seminare verschaffen

Kunst- und Textilstudenten der Uni Paderborn zeigen im Silo ihre Jahresarbeiten Fotostrecke

Foto: Jörn Hannemann

können, die Orientierung zu erleichtern, haben sich die Organisatoren diesmal ein Farbleitsystem ausgedacht. Auf roten, blauen und grünen Teppichbodenstreifen werden die Besucher jeweils zu einzelnen Arbeitsgruppen gelotst.

Breites Spektrum

Die alljährliche Silo-Ausstellung versammelt Arbeiten aus allen erdenklichen Arbeitsgebieten. Das Spektrum reicht von der Zeichnung und Grafik über Gemälde, Bildhauerei und Objekte bis zu Foto- und Videoarbeiten. Das Fach Textilgestaltung ist mit extravaganten Kleidern und originellen textilen Handarbeiten vertreten. »In diesem Jahr wurde viel mit Tüll und Federn gearbeitet«, erläutert Textilstudentin Carina Koch. Bei der Vernissage am heutigen Abend gibt es neben Redebeiträgen auch eine Tanzperformance mit fünf Kleider-Entwürfen. Im März sind die Paderborner Textilstudentinnen mit einer Modenschau auf der Messe »Creativa« in Dortmund dabei.

»Die studentischen Arbeiten werden bei uns nicht einfach museal ausgestellt. Wir zeigen auch, in welchem Rahmen sie entstanden sind«, erläutert Bildhauer-Dozent Thomas Stricker. Dabei werde keine Arbeit optisch hervorgehoben. Es gehe hier nicht um das einzelne besondere Objekt. »Wir negieren den Geniebegriff.«

Zeichnen ist die Grundlage

Vieles wirkt schon perfekt, manchen Arbeiten sieht man aber auch noch ihren Studiencharakter an. So üben Studenten in einem Zeichenseminar die Körperhaltung von Figuren beim Putzen ein – mit beeindruckenden Ergebnissen. »Das Zeichnen ist immer noch die klassische Grundlage des Studiums«, sagt Eva Weinert. »Eigentlich sollte jeder Student dazu ein Grundseminar besucht haben.« In ihrem Siebdruck-Seminar hatte sie eine Studentin, die allergisch auf Lösungsmittel reagierte. Sie durfte ihre »Grafik« als Textilcollage anlegen.

Nebenan hilft Prof. Dr. Jutta Ströter-Bender ihren Studenten dabei, Bilder aus der bereits im Paderborner Dom gezeigten Seminarreihe »Dialoge mit Engeln« aufzuhängen. Zum Ende des Semesters im nächsten Monat scheidet sie aus dem aktiven Dienst aus. Bekannt geworden ist sie in Paderborn unter anderem mit ihrer Idee zu Museumskoffern. In den letzten 18 Jahren sind in ihren Seminaren rund 800 Gepäckstücke mit museumspädagogischen Inhalten entstanden.

Im großen Atelierraum sind studentische Arbeiten zu sehen, die nach einer im September durchgeführten Exkursion nach New York entstanden sind.

Am Sonntag, 3. Februar, wird eine Führung durch die Ausstellung angeboten, die um 14 Uhr beginnt. Treffpunkt ist im Raum S 4.106.