Paderborn (WB). In einer Produktion der Agentur »Großstadt-Entertainment« kommt am Samstag, 16. Februar, ein Musical über die Jugend des Komponisten Johann Sebastian Bach in die Paderhalle. Die Aufführung »Bach – der Rebell« beginnt um 20 Uhr.

»Jeder kennt ihn als Musikgenie, doch der spätere Leipziger Thomaskantor verlebte auch eine sehr wilde Jugendzeit in Thüringen, die bisher kaum bekannt ist«, heißt es in der Ankündigung. Nach dem frühen Tod seiner Eltern wächst er bei seinem Bruder auf. Schon hier muss er lernen, dass man im Leben nur mit Fleiß und Durchsetzungskraft wirklich etwas erreichen kann.

Kaum 18-jährig bekommt Bach einen Vertrag als Organist in Arnstadt. Schnell zeigt sich, dass der junge Musiker weiß, was er will – und vor allem was nicht. Sein starker Wille und letztlich eine handfeste Prügelei bringen ihn immer wieder auf die Anklagebank des Kirchengerichtes.

Aber Bach löst auch diese Negativserie auf seine Art: er sattelt um von Kirchen- auf Hofmusik und zieht nach Weimar. Neben dem Studium der Orgel nehmen zwei Frauen im Leben des Musikers großen Raum ein und sorgen immer wieder für romantische, aber auch streitbare Stunden.

Dramatik und Spannung zwischen Orgel, Pflicht und Rebellion sind Inhalt dieses Musicals, das von der Tages- und Fachpresse nur so mit Lob überschüttet wird. »Bach – der Rebell« wurde zum »Deutschen Musical-Preis 2019« eingeladen und erhielt vom Fachportal »Musical 1« eine Empfehlung. Kar­ten gibt es unter anderem beim WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATT.