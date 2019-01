Paderborn (WB). Das Ehrenamt stand jetzt im Mittelpunkt des Sander Gemeindelebens. In einer Feierstunde wurde der erste Sander Ehrenamtspreis an Dr. Sigrid Urban verliehen.

Während der Festveranstaltung wurde außerdem das 25-jährige Bestehen des Sander Gemeindeforums, der Dachorganisation der örtlichen Vereine, Kirchen und öffentlichen Institutionen, gefeiert. Die Mitgliederversammlung des Sander Gemeindeforums hatte die Vergabe dieser Auszeichnung für Menschen, die sich durch vorbildliches und außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement um ihren Stadtteil verdient gemacht haben, im Frühjahr 2018 beschlossen. Nun wurde der Preis erstmals verliehen.

" „Heute nun tritt das Ehrenamt einmal aus seiner Anonymität heraus.“ Stellvertretender Landrat Vinzenz Heggen "

In seiner Begrüßung wies der Vorsitzende, Klaus Mattiza, darauf hin, dass ehrenamtlich tätige Menschen häufig im Verborgenen arbeiteten: »Sie verrichten diesen Dienst ehrenamtlich und ohne die Erwartungshaltung, dafür öffentlich Lob und Anerkennung zu erhalten. Die Aufgabe selbst ist alleinige Motivation.« Diesen Gedanken griffen auch Bürgermeister Michael Dreier und der stellvertretende Landrat Vinzenz Heggen in ihren Grußworten auf. Viele zehntausend Menschen seien in der Stadt und im Kreis Paderborn auf unterschiedliche Weise ehrenamtlich engagiert. Nur wenige erhielten dafür eine öffentliche Würdigung. »Heute nun tritt das Ehrenamt einmal aus seiner Anonymität heraus. Eine Frau, die sich durch langjähriges und vorbildliches ehrenamtliches Engagement um den Stadtteil Sande große Verdienste erworben hat, erhält für ihren Einsatz mit Recht den Sander Ehrenamtspreis«, resümierte Heggen.

Die politischen Repräsentanten von Stadt und Kreis überbrachten auch dem Sander Gemeindeforum die Glückwünsche zum 25-jährigen Bestehen. »Ich finde es großartig, dass in Sande seit 25 Jahren die Vereine, die Kirchen und die Bildungseinrichtungen so eng zusammenarbeiten, um ihren Stadtteil gemeinsam zu gestalten«, betonte der Bürgermeister.

Mehr als 25 Jahre ehrenamtlich tätig

Die Laudatio auf die Ehrenamtspreisträgerin hielt der Sander Ortsheimatpfleger Vinzenz Heggen. Er zeichnete die vielen Felder der mehr als 25-jährigen ehrenamtlichen Tätigkeit von Dr. Urban nach. 1992 trat sie dem Ausschuss für soziale Dienste in der Pfarrgemeinde St. Marien Sande bei. Ein Jahr später wurde sie in den Pfarrgemeinderat gewählt, wo sie sogleich das Amt der Vorsitzenden übernahm und bis 2005 innehatte. Während ihrer Amtsführung setzte sie Schwerpunkte, die bis heute im Leben des Stadtteils sichtbar sind: Neustrukturierung der Sternsingeraktion, Etablierung der Tradition des Krautbundbindens, Mitarbeit im Eine-Welt-Kreis und Gründung der Caritas-Konferenz.

Auch im Vorfeld des Weltjugendtages 2005, als 52 Jugendliche und junge Erwachsene aus Venezuela in Sande zu Gast waren, nahm Dr. Sigrid Urban eine zen­trale Funktion wahr. Außerdem ist sie seit 2013 als Vorlesepatin im Kindergarten St. Marien tätig. Als im Dezember 2015 Flüchtlinge und Asylbewerber in den Wohncontainer auf dem Dorfplatz in Sande einzogen, war Dr. Sigrid Urban auch hier vom ersten Tag an eine sehr wichtige Stütze. Organisation von Arztbesuchen, Begleitung bei Behördengängen, Unterstützung bei der wohnlichen Gestaltung der Unterkunft, medizinische Begleitung der schwangeren Frauen, Aufbau und Verwaltung der Kleiderkammer sowie Hilfe bei der Suche nach Kindergartenplätzen oder bei der Lösung schulischer Probleme – all dieses leistete Sigrid Urban, gemeinsam mit vielen anderen Helfern, ehrenamtlich.

Bescheidenes Auftreten

Der Laudator fasste die Leistung der Preisträgerin so zusammen: »Durch ihre hohe soziale Kompetenz, ihre stark ausgeprägte Empathie und ihr bescheidenes Auftreten gibt sie ein Beispiel für vorbildlichen ehrenamtlichen Einsatz.«

Nach der Laudatio nahm die erste Ehrenamtspreisträgerin unter Applaus der 100 Gäste den Preis, eine Stele aus Kristallglas und ein Geldpräsent, aus den Händen des Vorsitzenden und Stellvertreters des Sander Gemeindeforums, Klaus Mattiza und Reinhard Korfmacher, entgegen. In ihrer Dankesrede betonte sie, dass sie die Auszeichnung stellvertretend für die vielen anderen Ehrenamtlichen, die sie auf ihrem Weg begleitet hätten, gern entgegengenommen habe.