Mahnwache der »Aktion Seebrücke« (von rechts): Domkapitular Dr. Thomas Witt. Dr. Mathia Dubberke (»Seebrücke Paderborn«) und Martin Kolek, Freiwilliger des Seenotrettungsschiffes »Sea Watch 3«, aktuell das einzige zivile Rettungsschiff im Mittelmeer. In Anlehnung an die Farbe der Schwimmwesten tragen die Demonstranten orangefarbene Warnwesten.

Anlässlich einer Mahnwache der »Aktion Seebrücke« in der Paderborner Fußgängerzone, an der er teilnahm, sagte er, die Behinderung und Kriminalisierung ziviler Seenotrettungsschiffe und das Delegieren der Seenotrettung an die sogenannte »libysche Küstenwache« sei »ein Skandal«. »Da stecken übelste Verbrecher dahinter«, glaubt er.

Eine wirkliche libysche Küstenwache gebe es gar nicht, weil es keinen funktionierenden Staat gebe. »Das steht gegen alles, wofür Europa mit seinen Sonntagsreden steht.« Folter und Misshandlungen in den libyschen Flüchtlingslagern würden von der EU geflissentlich ignoriert. »Das will keiner so genau wissen, weil man dann etwas ändern müsste«, sagte Witt, und: »Hier läuft etwas ganz gewaltig schief.«

" „Viele Bootsflüchtlinge kennen das Risiko gar nicht.“ Domkapitular Dr. Thomas Witt "

Für das Verhalten von Malta und Italien, die zivilen Seenotrettungsschiffen die Einfahrt verweigerten, äußerte Thomas Witt »etwas Verständnis«. »Diese beiden Länder werden mit der Problematik alleingelassen. Dass die dann irgendwann einmal Stopp sagen, kann ich verstehen.« Die Abschreckungspolitik der EU führe zwar einerseits zu einem gewissen Rückgang der Zahlen der Flüchtlinge, die über das Meer fliehen wollen. Aber »zu einem hohen Preis«. Denn Tausende ertränken im Mittelmeer.

»Viele Bootsflüchtlinge kennen das Risiko gar nicht. Sie haben keine Vorstellung davon, wie weit es von Libyen bis Italien oder Malta ist. In dem Moment, in dem sie auf das Boot gehen, können sie oft nicht mehr frei entscheiden.« Und die menschenunwürdigen, teils von der EU unterstützten Lager in Libyen seien keine Alternative. »Menschen, die nichts zu verlieren haben, gehen alle möglichen Risiken ein«, sagte Witt.

Er rief Städte wie Paderborn dazu auf, sich dem Beispiel von rund 30 Städten in Deutschland anzuschließen und sich bereitzuerklären, aus dem Mittelmeer Gerettete aufzunehmen. Zwar habe der Bundesinnenminister dieses Angebot bisher nicht angenommen, aber: »Wenn immer mehr Kommunen mit einem solchen Schritt deutlich machen, dass sie die Situation im Mittelmeer so nicht weiter akzeptieren wollen und auch bereit sind, konkret an einer Lösung mitzuwirken, dann wird das auf Dauer eine Wirkung haben«, ist der Flüchtlingsbeauftragte des Erzbistums überzeugt.