»Meine Arbeit hat mir immer viel Spaß gemacht, das lag vor allem an meinen lieben Kollegen und den vielseitigen Veranstaltungen und Projekten, die ich begleiten durfte«, zog Fingerhut ein Resümee seiner langjährigen Tätigkeiten bei der Stadt.

Nach seiner Ausbildung zum Industriekaufmann holte Wolfgang Fingerhut sein Abitur nach, bevor er zwei Jahre lang bei der Marine als Schnellbootfahrer angestellt war. Am 1. Oktober 1975 begann er dann seinen Dienst bei der Stadt als Auszubildender zum Diplomverwaltungswirt, daraufhin arbeitete er dreieinhalb Jahre lang in der Kämmerei der Stadt.

Baumbestattung maßgeblich mit eingeführt

Mit 28 Jahren wechselte er als stellvertretender Amtsleiter in das Paderborner Sportamt. Diese Position füllte er von 1981 bis 2001 aus, anschließend war er in der Organisationsabteilung des Hauptamtes beschäftigt. Im Dezember 2005 wechselte Wolfgang Fingerhut als stellvertretender Amtsleiter in das Amt für Umweltschutz und Grünflächen.

Eine seiner Hauptaufgaben besteht in der Betreuung der städtischen Friedhöfe. Im Zuge dessen hat er sich vor allem für die Entwicklung der Friedhofskultur eingesetzt, so wurden unter seiner Leitung einige Kapellen und Abschiedsräume saniert. 2012 war er maßgeblich an der Einführung der Baumbestattung beteiligt, bei welcher die Angehörigen die Verstorbenen unter einem extra dafür gepflanzten Baum auf dem Friedhof in einer Urne bestatten. Weiterhin sei ihm wichtig, dass alle Paderborner Friedhöfe mit einer regelmäßigen Busanbindung erreicht werden können.

2015 übernahm Wolfgang Fingerhut mit der Projektsteuerung des Aufbaus vom Trainingsnachwuchs-Leistungszentrum (TNLZ) des SC Paderborn ein großes Projekt der Stadt, welches innerhalb von nur einem halben Jahr im Dezember 2015 fertiggestellt werden konnte.

Auf seinen Ruhestand freue er sich, auch wenn er jeden Tag gerne und mit Spaß seine Arbeit ausgeführt habe, erzählt der stellvertretende Amtsleiter. Denn dadurch habe er wieder mehr Zeit um seinen Hobbys wie Golfen, Skifahren und Segeln nachzugehen, und um seine Freunde regelmäßig zu treffen.