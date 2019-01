Wenn am Sonntag das ZDF die Messe aus Schloß Neuhaus überträgt, muss sich Pfarrer Peter Scheiwe an einen minutiösen Plan halten. Die Gottesdienstbesucher müssen spätestens um 9 Uhr da sein, dann werden sie eingewiesen. Foto: Jörn Hannemann

Von Maike Stahl

Paderborn (W). Vor Publikum frei zu sprechen, ist kein Problem für Pfarrer Peter Scheiwe – selbst dann nicht, wenn die Zahl der Zuhörer mal auf bis zu eine Million Menschen steigt. Dass er alles, was er am Sonntag in der Messe sagen wird, wortwörtlich auswendig vortragen muss, macht ihn allerdings doch ein bisschen nervös. Denn improvisieren ist im ZDF-Fernsehgottesdienst nicht erlaubt.

Der wird am Sonntag, 3. Februar, von 9.30 Uhr an live aus der Kirche St. Heinrich und Kunigunde in Schloß Neuhaus im Zweiten übertragen. Die Vorbereitungen in der Pfarrei Heiliger Martin laufen auf Hochtouren.

»Als ich angesprochen wurde, dass unsere Kirche geeignet sei, bin ich im Team gefragt worden, ob ich wahnsinnig sei«, erzählt Scheiwe mit einem Augenzwinkern. »Doch dann hat mir der Sohn einer Verstorbenen erzählt, dass seine Mutter jeden Sonntag darauf bestanden hat, schick gemacht zu werden, um dann eine Kerze zu entzünden und den Fernsehgottesdienst zu sehen. Da ist mir die Dimension klar geworden. Wir erreichen so viele Menschen, die in nicht so leichten Lebenssituationen stecken.«

Im Pfarrhaus dreht sich alles um die Fernsehmesse. Peter Scheiwe bespricht den Ablauf mit Petra Schuster und Barbara Kiefer. Foto: Jörn Hannemann Im Pfarrhaus dreht sich alles um die Fernsehmesse. Peter Scheiwe bespricht den Ablauf mit Petra Schuster und Barbara Kiefer. Foto: Jörn Hannemann

Für ihn war damit klar, dass er die Herausforderung zusammen mit dem Team angehen wird. Die Zahl derjenigen, die involviert sind, ist im Laufe der Vorbereitungszeit stetig auf 70 gewachsen. »Wir müssen zum Beispiel am Sonntag zwischen 10 und 19 Uhr allein 30 Ehrenamtliche für den Telefondienst stellen«, berichtet er. Denn während der Übertragung werden die Zuschauer eingeladen, unter 0700/14141010 mit der Gemeinde ins Gespräch zu kommen. »Zu Beginn besetzen wir zehn Telefone, um 19 Uhr sind es nur noch zwei«, erzählt Scheiwe. Er hat erfahren, dass viele Anrufer sich bedanken möchten, manche Fragen zur Kirche, zur Gemeinde oder direkt zur Predigt haben und andere eher persönliche Anliegen. Sie alle sollen am Sonntag ein offenes Ohr finden.

Auch die Jugend ist in das Projekt mit einbezogen. »Wir haben Messdiener aus allen Gemeinden der Pfarrei sowie in allen Altersstufen dabei«, sagt Scheiwe. Gefragt waren aber auch acht Kabelträger, die mindestens 16 Jahre alt sein müssen. »Obwohl die Jugendlichen dafür das ganze Wochenende aufwenden müssen, war die Resonanz riesig, auch weil die Fernsehbranche für viele sehr attraktiv ist.«

Drehbuch mit 27 Seiten

Freitag um 11 Uhr rücken die ersten ZDF-Mitarbeiter an. Dann wird zunächst aufgebaut. Am Samstag werden einige Einspieler abgedreht, zum Beispiel die Begrüßung, ein Drohnenflug um den Kirchturm und die Abendmahlmeditation von Schwester Renate. »Eigentlich sollte die Außenrenovierung der Eingänge bis Sonntag abgeschlossen sein. Das hat leider nicht geklappt, dennoch musste das Gerüst jetzt erst abgebaut werden«, berichtet Scheiwe.

Auch andere Dinge sind bereits vorbereitet. »Die Predigt zum Thema Lichtspuren ist mit einem Gebärdendolmetscher für Gehörlose aufgenommen worden. Deshalb muss ich mich auch wortwörtlich an das Drehbuch halten«, erzählt Scheiwe, warum er derzeit so fleißig auswendig lernt. Das Drehbuch umfasst 27 Seiten, und am Sonntag muss alles sitzen. Für den Pfarrer sogar jeder Blick – mal in die Kamera, mal zur Gemeinde und beim Vater unser natürlich gen Himmel.

Im Anschluss an die Messe sind alle eingeladen, im Roncallihaus direkt die Aufzeichnung bei einem Imbiss anzusehen. Und falls die 400 Plätze in der Kirche nicht reichen sollten, wird der Gottesdienst auch dort übertragen.