Paderborn (WB). Bei insgesamt fünf Verkehrsunfällen auf glatten Straßen im Kreis Paderborn sind am Montag drei Personen verletzt worden. Eine von ihnen schwer.

Während eines Schneeschauers gegen 11.45 Uhr fuhr eine 23-jährige Renault-Clio-Fahrerin laut Polizei auf der L956 von Bad Wünnenberg-Bleiwäsche in Richtung B480. Dort geriet sie - vermutlich infolge von nicht angepasster Geschwindigkeit - in einer Rechtskurve auf der schneebedeckten Straße ins Schleudern.

Ihr Kleinwagen kam von der Straße ab und prallte frontal gegen die Böschung. Das Auto wurde herumgeschleudert und blieb schließlich stark beschädigt am Waldrand stehen. Die verletzte Fahrerin wurde am Unfallort notärztlich versorgt und mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei etwa 5.000 Euro.

Ein weiterer Unfall mit Personenschaden ereignete sich um 23.15 Uhr fuhr auf der Gütersloher Straße von Hövelhof in Richtung Kaunitz. Etwa in Höhe des Haller Weg überholte ein 24-jähriger BMW-Fahrer einen Lkw. Nach dem Einscheren musste er wegen eines langsam fahrenden Lastwagen bremsen. Bei dem Bremsmanöver driftete der Wagen auf der glatten Straße nach links gegen die Leitplanke und schleuderte gegen das Heck des Lkw-Anhängers. Der Fahrer kam mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

Mit einem Totalschaden blieb der BMW auf der Straße stehen und musste später abgeschleppt werden. In diesem Fall liegt der Sachschaden bei über 20.000 Euro.

Ein Autofahrer (54) missachtete die Absperrungen an der Unfallstelle. Die Polizei stoppte den Mann und stellte fest, dass er keine Fahrerlaubnis hatte. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige erstattet.

Gegen 23.30 Uhr stürzte ein 52-jähriger Radfahrer auf der Elsener Straße. Laut Polizeiaussagen war das Hinterrrad beim Abbiegen auf der glatten Straße weggerutscht. Der Radler schlug mit seinem ungeschützten Kopf auf und zog sich eine leichte Kopfverletzung zu. Ins Krankenhaus musste er nicht.

Die Kollision eines Lkw mit einem Auto auf der L828 bei Altenbeken-Schwaney hinterließ einen Sachschaden von rund 10.000 Euro. Um Mitternacht verunglückte außerdem ein Autofahrer auf der K7 bei Paderborn-Elsen.

Bei diesen beiden Unfällen wurde niemand verletzt. Es blieb bei Blechschäden.