Von Manfred Stienecke

Seit bald 27 Jahren sorgt der promovierte Biologe dafür, dass Besucher in der Dauerausstellung nicht nur einen Einblick in die Geschichte, die Topografie und die Tier- und Pflanzenwelt der heimischen Region bekommen. Er kümmert sich auch darum, dass das Naturkundemuseum durch Sonderschauen auf sich aufmerksam macht. Bis zu 18.000 Besucher zählt das Museum der Stadt Paderborn in jedem Jahr.

Nicht nur Schulklassen erfahren in den Marstallräumen im Schlosspark Erstaunliches über die Landschaft, Flora und Fauna des Paderborner Landes. Auch Erwachsene drücken sich an den Schauvitrinen neugierig die Nasen platt. Fast jeder bleibt staunend vor der inszenierten Waldkulisse stehen, in der sich Wildschwein und Muffelwild, Marder und Dachs, Uhu und Specht »tummeln« – ausgestopft natürlich. An einem Pult vor der Vitrine können die Besucher per Knopfdruck die jeweiligen Tierstimmen abrufen.

Gliederung in Landschaftsräume

Klaus Wollmann kam 1992 vom Landesmuseum in Hannover nach Paderborn, um hier rechtzeitig zur zwei Jahre später stattfindenden Landesgartenschau den Umzug des Naturkundemuseums zu organisieren, das bis dahin etwas stiefmütterlich im Dachgeschoss des Paderborner Rathauses untergebracht war. Im Marstall konnte die Sammlung des Naturwissenschaftlichen Vereins, der im Vorjahr sein 100-jähriges Bestehen feierte, dann großzügiger inszeniert werden.

»Wir haben uns damals dazu entschlossen, von den verschiedenen Landschaftsräumen in unserer Region auszugehen«, erläutert der gebürtige Bonner. Jeweils in ihrer Besonderheit aufgefächert finden sich die Paderborner Hochfläche mit dem Eggegebirge, die Senne, die Lippeniederung mit dem Delbrücker Land und die Hellwegbörde. Der Rundgang führt vorbei an Heide- und Feuchtlebensräumen, durch den Wald und über landwirtschaftliche Flächen bis in die Dorf- und Stadtregion.

Manche Kinder kennen keine Singvögel

Unterwegs gibt es viel zu entdecken. Man kann über Tierfelle streicheln und die heimischen Holzarten befühlen, eine nachgebaute Höhle mit Fledermäusen und Insekten erkunden, einen künstlichen Maulwurfsgang bestaunen oder das eifrige Summen und Krabbeln in einem hinter Plexiglas einsehbaren Bienenstock verfolgen. In mehreren Aquarien mit heimischen Fischarten, Krebsen und Kleinlebewesen lässt sich auch die Unterwasserwelt betrachten. »Gerade die Aquarien machen viel Arbeit, das habe ich unterschätzt«, sagt Wollmann, der regelmäßig dafür sorgen muss, dass die Biosphäre in den Wasserbecken stimmt.

»Wir sehen unsere Aufgabe darin, eine gewisse Grundkenntnis der Natur zu vermitteln«, beschreibt Wollmann das Selbstverständnis seines Hauses. Trotz der in der heutigen digitalen Welt überall und umfassend erhältlichen Fakten seien die Schüler nicht informierter als vor 30 Jahren. »Manche Kinder, die zu uns kommen, kennen keinen einzigen Singvogel«, sagt er.

Täglich mit dem Rad zur Arbeit

Neben der Betreuung der stellenweise deutlich in die Jahre gekommenen Dauerausstellung – »hier wird mein Nachfolger tätig werden müssen« – hat Wollmann jedes Jahr zwischen zwei und vier Sonderausstellungen ins Programm genommen. Ein Besuchermagnet sind dabei alljährlich die besten Aufnahmen des internationalen Fotowettbewerbs »Glanzlichter«. Aber auch andere Projekte wie die im Vorjahr gezeigte Ötzi-Schau oder die 2016 eröffnete Terrarien-Ausstellung mit lebenden »Meistern der Tarnung« verliefen sehr erfolgreich.

Von seiner Wohnung in Uni-Nähe radelt Wollmann täglich nach Schloß Neuhaus zur Arbeit – den Fotoapparat immer griffbereit. »Unterwegs bekomme ich dann zum Beispiel einen Eisvogel oder eine seltene Wasserralle vor das Objektiv.«

Seine Stelle ist bereits ausgeschrieben worden. Mehr als 80 Bewerbungen seien eingegangen