Von Dietmar Kemper

Seit Montag, 21. Januar, können sich die Bürger für die 800 Angebote vormerken lassen. »Um 8 Uhr ging es los, um 10 Uhr waren wir nach 700 Anmeldungen handlungsunfähig«, erzählte die Leiterin der VHS Paderborn, Petra Hensel-Stolz, am Montagabend bei der Eröffnung des Studienjahres im Rathaus. Selbst die Experten seien angesichts der EDV-Panne ratlos gewesen. Vier Tage habe es gedauert, bis alles wieder lief. 1500 Online-Anmeldungen hätten noch ausgedruckt und damit vor dem Verschwinden bewahrt werden können. Hensel-Stolz: »So einen Super-Gau hatten wir noch nie.« Telefonisch hätten sich die Bürger aber anmelden können.

VHS-Geschichte begann in der Weimarer Republik

Es war also ein misslungener Start in das Jahr, in dem der 100. Geburtstag der Volkshochschulen gefeiert wird. 1919, kurz nach dem monströsen Ersten Weltkrieg, begann ihre Erfolgsgeschichte. Innerhalb nur eines Jahres hätten sich 150 Volkshochschulen in Deutschland gegründet, blickte der Vorsitzende des Verbandes der Volkshochschulen in NRW, Stefan Nacke, zurück und sprach von einer »zündenden Idee«. In der Weimarer Republik erhielten die Volkshochschulen und damit die Weiterbildung Verfassungsrang. Artikel 148 forderte alle staatlichen Ebenen dazu auf, sie zu fördern.

VHS Paderborn sollte zur »Besinnung« beitragen

In Paderborn wird die VHS in diesem Jahr nicht 100, sondern 73 Jahre alt. Am 14. Oktober 1946 sei sie als Volksbildungswerk mit dem Zusatz »Die Besinnung« gegründet worden, berichtete Petra Hensel-Stolz. 1970 erfolgte die Umbenennung in VHS. Als analoger Bildungsanbieter in einer sich digitalisierenden Welt sei sie »immer noch hochgefragt«, betonte die Leiterin und verwies auf die Anmeldezahlen.

Zur VHS bekannte sich unmissverständlich Paderborns stellvertretender Bürgermeister Martin Pantke. Sie solle weiter gestärkt werden, bei der VHS zu sparen, sei nicht angemessen. Pantke lobte das Engagement für Flüchtlinge in Form von Deutschkursen auf jedem Niveau.

131 Volkshochschulen allein in NRW

Stefan Nacke nannte Nordrhein-Westfalen das »Weiterbildungsland schlechthin«. Zu den 131 Volkshochschulen kämen 300 weitere Anbieter. Seit 40 Jahren gebe es das Weiterbildungsgesetz, die Förderung des Wissens als Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe sei Pflichtaufgabe von Kommunen und die CDU/FDP-Landesregierung sichere die Finanzierung dauerhaft, indem sie das Budget jedes Jahr um zwei Prozent anhebe.

Populismus fordert Volkshochschulen heraus

Nacke ist auch stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Kultur und Medien im Landtag. Volkshochschulen müssten »für die Stärkung der Demokratie werben«, sagte er mit Blick auf populistische Parteien, die Wahlen »nutzen, um Demokratie abzuschaffen«. Das beste Gegenmittel gegen die von Populisten geschürten Ängste sei Aufklärung durch Bildung. Bei der Eröffnung des Studienjahres wurde aber nicht nur geredet. Dass Digitalisierung zauberhaft sein kann, bewies der selbsternannte »Media Magier« Andreas Axmann mit seiner Show »Absolut APPgefahren«.