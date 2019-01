Von Dietmar Kemper

Die schwarz-gelbe Landesregierung war am Montagabend in der Kantine der Firma Dspace durch Christoph Dammermann vertreten, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie. »5G muss ein Erfolg sein, sonst werden wir bei diesem Thema schwerlich vorangehen«, sagte Goetzeler an seine Adresse. Für einen weltweit agierenden Entwickler von Software und Hardware für den Einsatz von Steuerungselementen zum Beispiel in Autos sei eine moderne digitale Infrastruktur unverzichtbar, um mit der Konkurrenz mithalten zu können.

Automobilkonzerne als Kunden

Zu den Kunden des 30 Jahre alten Familienunternehmens gehören nahezu alle namhaften Autokonzerne, auch Ford, General Motors und Tesla in den USA. 1600 Mitarbeiter beschäftigt Dspace mittlerweile, im vergangenen Jahr wuchs das Perrsonal um weitere zehn Prozent.

Paderborn will E-Government vorantreiben

Aber nicht nur Dspace beschäftigt sich mit dem Thema autonomes Fahren, auch die Stadt Paderborn tut das. Als digitale Leitkommune wolle Paderborn außerdem das E-Government (digitale Verwaltung) und die digitale Patientenakte in Zusammenarbeit mit den drei Akutkrankenhäusern vorantreiben, sagte Bürgermeister Dreier und ergänzte: »Wir wollen in OWL der Leuchtturm der Digitalisierung sein.« Dazu sei 5G vonnöten.

Landesregierung setzt auf »Gigabit-Gesellschaft«

Staatssekretär Dammermann kündigte an, die schwarz-gelbe Landesregierung in Düsseldorf wolle NRW »in die Gigabit-Gesellschaft« führen. Vorrangig, und zwar bis zum Ende der Legislaturperiode 2022, sollen demnach Schulen, Gewerbegebiete und Krankenhäuser an leistungsstarke Glasfaser-Datenautobahnen angeschlossen werden.

Bis 2025 soll das auch für Privathaushalte erreicht werden. Damit die Wirtschaft floriere und weil der Kampf um Fachkräfte auch den Kampf um Standorte beinhalte, müsse es für kluge Köpfe »spannend sein, in Nordrhein-Westfalen zu forschen«, betonte Dammermann.

Dspace-Chef: Viel Kultur zieht junge Leute an

Das hörte Martin Goetzeler von Dspace gern, denn sein Hightech-Unternehmen ist auf Fachkräfte angewiesen. Die machten, so der Geschäftsführer, ihre Entscheidung, nach Paderborn zu gehen oder eben nicht, gleichwohl nicht ausschließlich von schnellen Leitungen abhängig. Wegen des reichhaltigen Kulturangebots ziehe es sie in die Großräume München und Stuttgart, sagte der Manager beim gut besuchten »Unternehmergespräch«, zu dem auch zahlreiche Vertreter der Universität gekommen waren.

»Wenn die jungen Leute nach München und Stuttgart gehen, gehen auch die Formen dorthin«, machte Goetzeler klar. Auch kleinere Städte wie Regensburg seien attraktiv, an ihnen könne sich Paderborn orientieren. Die Paderstadt brauche eine Strategie: »Wo will sie hin?«

Aus Ideen sollen schnell Unternehmen werden

Immerhin kann Paderborn wie Regensburg mit einer langen Geschichte – 799 traf sich dort Karl der Große mit Papst Leo III. – auftrumpfen und seit wenigen Tagen die Universität mit der Auszeichnung als »Exzellenz Start-up Center.NRW«. »Wir wollen die Hochschulen und Forschungsinstitute starkmachen«, betonte Dammermann am Montagabend. Das Förderprogramm zu den »Exzellenz Start-up Centern« hat das Land mit 150 Millionen Euro ausgestattet. Ziel ist es, dass aus vielversprechenden Ideen junger Leute schnell Unternehmen werden.