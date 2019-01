Die Boogie Soulmates gelten als eine der herausragenden Formationen der deutschen Musikszene und gehen personell verstärkt als XL-Variante in Paderborn an den Start. Die Fans dürfen sich auf mitreißende Musik einstellen.

Auch bei der 10. Auflage am Samstag, 9. Februar, um 20 Uhr können sich die Musiker sehen und hören lassen. Mit fetzigen Grooves werden vier Bands auf zwei Bühnen das Publikum bis nach Mitternacht unterhalten.

Harriet Lewis ist wieder dabei

Auf vielfachen Wunsch kommt Harriet Lewis, in den USA auch als »The Voice« bekannt, in die Paderhalle zurück. Die gefeierte »Grande Dame des Blues« hat mit Superstars wie Ray Charles und Eric Clapton zusammengearbeitet. 1995 wurde sie zur »Besten Blues- und Soulsängerin in Europa« gewählt. Begleitet wird die temperamentvolle »Blues-Queen aus Philadelphia« vom Gregor Hilden Organ Trio, der neuen Band des Münsteraner Gitarristen Gregor Hilden. Kaum ein Bluesgitarrist swingt und klingt so elegant wie er.

Al Jones verwöhnt die Gitarre

Ein wahres Zugpferd ist auch die Al Jones Blues Band. Der in zahllosen Konzerten in Europa und den USA erprobte Gitarrist und Sänger ist mit seiner durch Bläser verstärkten Band ein Garant für swingenden Blues und Rhythm’n’Blues der Extraklasse.

Das amerikanische Fachmagazin »Livin‘ Blues« hat dem Sohn eines US-Soldaten bescheinigt, dass es für ihn und seine Band außerhalb der USA nichts Vergleichbares gäbe. Das bestätigen Auftritte mit B. B. King, Johnny Winter und Champion Jack Dupree.

Blues aus dem Baltikum

Eine hinreißende Show garantiert auch die Latvian Blues Band aus Riga. Die angebliche »Nr. 1 des Baltikums« hat zuletzt im Dezember in der Kulturwerkstatt ihre bemerkenswerten Qualitäten bewiesen. »Als Liveband nicht zu toppen«, schrieb die Presse und Martin Schmachtenberg, der langjährige Drummer der Blues Company, schwärmte: »Das Beste, was ich seit langem auf diesem Sektor gehört habe.«

So ziemlich alle amerikanischen Bluesmusiker, die durch das Baltikum getourt sind, haben die Band um ihren Frontmann Janis »Bux« Bukovskis (Gitarre und Gesang) als Begleitgruppe engagiert, darunter Duke Robillard, Carey Bell und Lazy Lester. Sogar der große Joe Cocker war ihr Tourneepartner.

Boogie Soulmates kommen mit Verstärkung

Und last but not least schlagen die Boogie Soulmates XL in Paderborn auf. Es gibt Fans, die sie als »einmalig in Deutschland« bezeichnen. Unbestritten bilden Niels von der Leyen, Jan Hirte und Andreas Bock unter dem Namen Boogie Soulmates eine der herausragenden Formationen der deutschen Blues-, Boogie, R & B- und Soulszene. XL-verstärkt wird das Trio durch Mitch Kashmar, einen der spannendsten Virtuosen der US-Blues-Harp-Szene, und die mitreißende Sängerin Alicia Emmi Berg, deren Stimme und Auftreten die Presse so beschreibt: »Elegant, funky und (ja!) sexy.«