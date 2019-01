Von Maike Stahl

Paderborn (WB). Es bleibt dabei: An der Karlschule werden 24 angemeldete Schüler keinen Platz erhalten, an der Josefschule in Mastbruch 15 Kinder, an der Grundschule Overberg-Dom 13 und der Lutherschule 11. Die Grundschulleiter gehen davon aus, dass daraus eine Reihe von Ummeldungen folgen wird.