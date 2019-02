Paderborn (WB/itz). Es gibt Shows und Künstler, die man unbedingt gesehen haben muss. Bei den »Magiern« verhält sich das anders. Die muss man nicht gesehen haben. Es hat aber sicher auch keinem Zuschauer geschadet, der den Auftritt am Donnerstagabend in der Paderhalle miterlebt hat.

Besser als ein Fernseh-Abend auf dem Sofa ist die Live-Unterhaltung allemal. Nette Illusionen aus der Trickkiste ohne große Knalleffekte und ein Moderator, der eher mit frechen Bemerkungen, als mit magischen Künsten auffällt: So kann man den Auftritt des Quartetts, das in Wirklichkeit ein Trio ist, wohl am Besten beschreiben.

Der schönste Anblick ist der, als sich Christopher Köhler von einem Zuschauer in eine Zwangsjacke verfrachten lässt und er sich vor den Augen des Publikums wieder befreit. Das einzige was man vermisst, ist ein ordentlicher Knebel. Denn viele Zoten, die Köhler reißt, sind so flach, dass die Schmerzgrenze erreicht wird.

Die Aufgaben bei den Magiern sind ganz klar verteilt: Köhler ist für den Klamauk zuständig und erntet ordentlich Lacher. Völlig wortlos treten hingegen der »Verrückte Charmeur« und der mystisch-maskierte »Swann«